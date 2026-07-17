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Qual o impacto do tarifaço de Trump no Brasil? 'Deve ser restrito' e mostra 'limites do protecionismo americano', diz economista

Qual o impacto do tarifaço de Trump no Brasil? ‘Deve ser restrito’ e mostra ‘limites do protecionismo americano’, diz economista

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Qual o impacto do tarifaço de Trump no Brasil? 'Deve ser restrito' e mostra 'limites do protecionismo americano', diz economista
Legenda da foto, "Com essa lista de exceções, fica muito claro os limites que os Estados Unidos tem para aplicar esse tipo de medida protecionista com a mesma envergadura que eles anunciaram", diz a economista Monica de Bolle

Crédito, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

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Ainda segundo a especialista brasileira, o cenário revela os limites do protecionismo e da margem de manobra de Donald Trump no mundo globalizado de hoje, que são muito menores do que o presidente americano faz parecer em suas ameaças.

“Apesar de aparentemente não quererem mais isso, os Estados Unidos são uma economia muito integrada com o resto do mundo”, disse De Bolle em entrevista à BBC News Brasil.

“Por essa razão, o leverage [termo para alavancagem, usado em referência a poder ou influência] que os Estados Unidos tem é muito menor na prática do que na retórica.”

De Bolle afirma ainda que não há lógica econômica clara por trás das decisões tarifárias de Trump e classificou a medida contra o Brasil como “uma ação coercitiva política”.

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Corinthia Mes

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