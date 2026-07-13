A seleção das frutas, verduras e legumes entrou em campo com preços de campeão n…

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A seleção das frutas, verduras e legumes entrou em campo com preços de campeão no Paraná Supermercados! 😍🥬🍅🍌

✅ Qualidade de craque
💰 Preços que são um golaço
🔥 Ofertas imperdíveis no setor de hortifruti

Não fique no banco de reservas da economia! Venha marcar um golaço no carrinho e aproveitar as melhores ofertas em frutas e verduras fresquinhas. ⚽🛒

📅 Ofertas válidas para 10 de junho.

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados

 

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