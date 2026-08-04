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ALERTA | MOTO ROUBADA EM CORBÉLIA PODE CIRCULAR PELA REGIÃO
Uma Honda CB 300R amarela, placa AWK3G94, foi roubada em Corbélia (PR). Diante desse tipo de ocorrência, existe a possibilidade de veículos roubados serem deslocados para municípios vizinhos, por isso o alerta também é direcionado aos moradores de Cafelândia e região.
🎥 O vídeo mostra o momento do roubo.
Caso você veja essa motocicleta ou tenha qualquer informação que possa auxiliar na sua localização, entre em contato pelo telefone (45) 99829-9324 ou acione a Polícia Militar pelo 190.
📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.
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