ALERTA | MOTO ROUBADA EM CORBÉLIA PODE CIRCULAR PELA REGIÃO

Uma Honda CB 300R amarela, placa AWK3G94, foi roubada em Corbélia (PR). Diante desse tipo de ocorrência, existe a possibilidade de veículos roubados serem deslocados para municípios vizinhos, por isso o alerta também é direcionado aos moradores de Cafelândia e região.

🎥 O vídeo mostra o momento do roubo.

Caso você veja essa motocicleta ou tenha qualquer informação que possa auxiliar na sua localização, entre em contato pelo telefone (45) 99829-9324 ou acione a Polícia Militar pelo 190.

📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.

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