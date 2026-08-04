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MENINO DE 11 ANOS MORRE APÓS LEVAR BOLADA NA CABEÇA DURANTE ATIVIDADE EM ESCOLA; CASO É INVESTIGADO PELA POLÍCIA CIVIL
Um menino de 11 anos morreu após passar mal durante uma atividade física em uma escola municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.
Segundo a família, Bernardo Augusto Rocha foi atingido por uma bola na cabeça durante a atividade. Após o impacto, ele retornou para a sala de aula, onde passou mal, caiu e bateu novamente a cabeça.
Funcionários da escola prestaram os primeiros socorros e o estudante foi levado inicialmente à Unidade Bertioguense de Especialidades Médicas (Unibem). Em seguida, devido à gravidade do quadro, foi transferido ao Hospital de Bertioga, mas não resistiu.
Os familiares também questionam o atendimento médico prestado, alegando possíveis falhas durante um procedimento de intubação. As circunstâncias do atendimento também fazem parte da investigação.
Um exame preliminar do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que Bernardo sofreu um aneurisma cerebral que evoluiu para um infarto cerebral. Já o atestado de óbito registrou insuficiência respiratória como causa da morte. Exames complementares deverão esclarecer a causa definitiva e apontar se existe relação entre o impacto sofrido durante a atividade e o quadro clínico.
A Prefeitura de Bertioga informou que acompanha o caso e que está colaborando com as investigações. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para concluir o inquérito.
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