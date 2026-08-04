MENINO DE 11 ANOS MORRE APÓS LEVAR BOLADA NA CABEÇA DURANTE ATIVIDADE EM ESCOLA; CASO É INVESTIGADO PELA POLÍCIA CIVIL

Um menino de 11 anos morreu após passar mal durante uma atividade física em uma escola municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.

Segundo a família, Bernardo Augusto Rocha foi atingido por uma bola na cabeça durante a atividade. Após o impacto, ele retornou para a sala de aula, onde passou mal, caiu e bateu novamente a cabeça.

Funcionários da escola prestaram os primeiros socorros e o estudante foi levado inicialmente à Unidade Bertioguense de Especialidades Médicas (Unibem). Em seguida, devido à gravidade do quadro, foi transferido ao Hospital de Bertioga, mas não resistiu.

Os familiares também questionam o atendimento médico prestado, alegando possíveis falhas durante um procedimento de intubação. As circunstâncias do atendimento também fazem parte da investigação.

Um exame preliminar do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que Bernardo sofreu um aneurisma cerebral que evoluiu para um infarto cerebral. Já o atestado de óbito registrou insuficiência respiratória como causa da morte. Exames complementares deverão esclarecer a causa definitiva e apontar se existe relação entre o impacto sofrido durante a atividade e o quadro clínico.

A Prefeitura de Bertioga informou que acompanha o caso e que está colaborando com as investigações. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para concluir o inquérito.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes