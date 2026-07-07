A Sony reduziu o preço da PlayStation Plus em 50% para evitar cancelamentos de assinaturas devido à descontinuação dos discos físicos.

A Sony está enfrentando intensas críticas da comunidade gamer à medida que seu plano para eliminar os discos físicos de seus consoles se torna mais claro. Para evitar uma onda de abandono do ecossistema, a gigante japonesa da tecnologia começou a implementar descontos expressivos, de até 50%, especificamente para usuários que pretendem cancelar sua assinatura da PlayStation Plus (PS Plus).

De acordo com relatos da comunidade de usuários do Reddit e de sites de notícias de tecnologia, muitos assinantes do PS Plus Extra e Premium receberam ofertas para renovar suas assinaturas com grandes descontos imediatamente após o cancelamento do serviço. Isso é visto como uma resposta direta da Sony ao boicote de jogadores insatisfeitos com o fim gradual do suporte da empresa aos formatos de disco físico.

Pacote PS Plus Extra: 50% de desconto em uma assinatura de 3 meses.

50% de desconto em uma assinatura de 3 meses. Pacote PS Plus Premium: 25% de desconto em uma assinatura de 1 ano.

Vale ressaltar que nem todos os usuários recebem essa oferta imediatamente. Aparentemente, a Sony está utilizando um algoritmo de seleção aleatória ou o histórico de atividades da conta para oferecer promoções de retenção personalizadas.

A importância do ecossistema digital a partir de 2028.

Manter uma base de assinantes é uma prioridade vital para a Sony no volátil mercado de consoles. Com as vendas de discos do PS5 em declínio e a geração do PS6 se aproximando (prevista para 2028), os serviços de assinatura se tornaram a fonte de receita mais estável. Esse ecossistema não apenas gera receita mensal por assinatura, mas também ajuda a empresa a impulsionar as vendas de jogos digitais com apenas alguns toques no controle.

No entanto, analistas de mercado acreditam que esses incentivos podem ser apenas uma solução temporária. Após o aumento de preço do PS Plus em maio de 2026, os usuários que cancelarem a assinatura e a reativarem posteriormente enfrentarão preços significativamente mais altos. Além disso, em uma recente sessão de perguntas e respostas com investidores, a Sony sugeriu implicitamente que os custos de assinatura podem continuar a subir no futuro devido às pressões das despesas operacionais e do licenciamento de conteúdo.

Riscos de cancelar a PlayStation Plus

Embora o cancelamento do serviço seja uma forma de os jogadores enviarem uma mensagem de protesto à Sony, ele também acarreta muitas limitações em termos de experiência técnica. Sem uma assinatura, os jogadores perderão o acesso a recursos importantes, como: