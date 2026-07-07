confira as dezenas do prêmio de R$ 2 milhões

O Resultado Lotofácil 3729 será conhecido na noite desta terça-feira, 7 de julho de 2026, após o sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso oferece prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Resultado Lotofácil 3729 – Em instantes

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por oferecer uma dinâmica simples e boas chances de premiação. Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Qual o valor da aposta?

A aposta mínima da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3,50. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas, chegando a apostas de até 20 números, que oferecem probabilidades maiores de acerto.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

O Bolão Caixa permite que vários apostadores participem do mesmo jogo, dividindo os custos e também um eventual prêmio.

Na Lotofácil, o bolão possui valor mínimo de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50, respeitando os limites de participantes definidos para cada tipo de aposta. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas e pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quais são as chances de ganhar?

A Lotofácil possui uma das melhores probabilidades entre as principais loterias da Caixa.

Na aposta simples, com 15 dezenas, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Já ao apostar 16, 17, 18, 19 ou 20 números, as probabilidades aumentam significativamente, embora o custo da aposta também seja maior.

Onde conferir o resultado oficial?

Além desta cobertura em tempo real, os resultados oficiais da Lotofácil podem ser consultados no portal das Loterias Caixa, logo após a realização do sorteio. Os ganhadores devem conferir atentamente o comprovante da aposta antes de solicitar o resgate do prêmio.