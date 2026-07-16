A última etapa da nossa campanha começou!Os 21 participantes marcados nesta p…

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A última etapa da nossa campanha começou! 🔥
Os 21 participantes marcados nesta publicação acertaram o placar da fase anterior e agora disputam a grande final.
⚽ Agora é a hora de comentar o placar da grande final entre Espanha 🇪🇸 x Argentina 🇦🇷.
📌 Será considerado apenas o placar do tempo regulamentar (90 minutos).
📱 Quem acertar o placar leva para casa este iPhone 16 lacrado.
Boa sorte a todos! 🍀
@anapcamargo21 @natan.h.melo @elisangelazemmolina @juh5886 @kghelere_ @diegobembe001 @daelenpaula @mayaraguedesoficial @damico.consultoria @ericokoike @sandra_paula10 @gh_boni @orlandapinheirodasilva @guiomori @cristinarossetto_ @patriciaviero10 @ubirataonline_oficial @gessicarocatelli @jamyllefranciosi.fisio @abencoadoofc5 @grata_adeus06 @elizete_denardi
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