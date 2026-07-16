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Ariana Grande, segunda oportunidad con Ricky Alvarez

Ariana Grande, segunda oportunidad con Ricky Alvarez

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Ariana Grande, segunda oportunidad con Ricky Alvarez
Ariana Grande, durante la promoción de una película. (Valeria Macon / Afp)

A principios de junio, la prensa estadounidense confirmaba la más que rumoreada ruptura de Ariana Grande con Ethan Slater después de que captar una imagen de ellos juntos durante la promoción de la secuela de ‘Wicked’, protagonizada por ambos, fuera casi una misión imposible. A finales de ese mismo mes, la actriz y cantante se dejó ver muy unida a Ricky Alvarez, con quien estuvo saliendo en 2015, durante la celebración de su 33 cumpleaños. Surgieron entonces nuevas especulaciones que apuntaban a que la pareja podría estar dándose una segunda oportunidad que la estrella internacional acaba de confirmar.

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Corinthia Mes

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