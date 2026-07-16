Ariana Grande, segunda oportunidad con Ricky Alvarez

A principios de junio, la prensa estadounidense confirmaba la más que rumoreada ruptura de Ariana Grande con Ethan Slater después de que captar una … imagen de ellos juntos durante la promoción de la secuela de ‘Wicked’, protagonizada por ambos, fuera casi una misión imposible. A finales de ese mismo mes, la actriz y cantante se dejó ver muy unida a Ricky Alvarez, con quien estuvo saliendo en 2015, durante la celebración de su 33 cumpleaños. Surgieron entonces nuevas especulaciones que apuntaban a que la pareja podría estar dándose una segunda oportunidad que la estrella internacional acaba de confirmar.

Ariana está inmersa en su gira ‘Eternal Sunshine Tour’, que ha supuesto su retorno a la música después de un parón para dedicarse al cine, y ha sido precisamente en su último concierto en Nueva York donde ha decidido cambiar la letra de una de sus canciones más populares. Un gesto que sus admiradores han identificado y comprendido inmediatamente.

Ha sido en su tema ‘Tank u, next’, en el que enumera a varias de sus exparejas, entre las que se incluye Ricky Alvarez. «Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh (Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora las escucho y me río)», narran los versos originales. Sin embargo, en su última puesta en escena, Grande lo ha dejado claro: «Wrote some songs about Ricky / We always find our way back (Escribí algunas canciones sobre Ricky / siempre encontramos nuestro camino de regreso)».

Ariana y Ricky se conocieron en 2015, durante la primera gira mundial de la artista, ‘The Honeymoon Tour’

Con estas palabras, la estrella de la música ha querido dejar claro lo que ya ha venido insinuando en conciertos anteriores, en los que versionó el mismo tema calificando de «temazos» las canciones dedicadas a Ricky o asegurando que todavía le cubre las espaldas, a pesar de haber pasado más de diez años de su primera oportunidad.

Con calma

Además del cumpleaños de la cantante, pasaron juntos el 4 de julio junto a sus familias, avivando todavía más los rumores de noviazgo. Tras la sutil confirmación, una fuente cercana a la actriz ha contado a la revista ‘People’ que se lo están tomando «con mucha calma». «Ariana siempre ha visto a Ricky como un amigo», ha expresado. «No le guarda rencor después de la ruptura. Es fiable, de confianza y muy comprensivo. Ariana siente que puede ser ella misma con él», ha asegurado, si bien los dos prefieren ir sobre seguro: «No van a precipitarse hacia algo serio, pero ella está feliz de tenerlo de vuelta en su vida».

Ariana y Ricky se conocieron en 2015, durante la primera gira mundial de la artista, ‘The Honeymoon Tour’. Desde el principio, la química entre la cantante y el bailarín era palpable y comenzaron un romance que quisieron hacer oficial, aunque finalmente solo duró un año. A pesar de lo breve de su idilio, lo dos continuaron siendo amigos, tanto que él ha colaborado como fotógrafo y videógrafo con Ariana. Ese cariño especial ha propiciado un nuevo reencuentro sentimental más de una década después.