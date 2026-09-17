











Inovação, Arqueologia e Economia Alternativa

Nos últimos meses, redes sociais e alguns veículos locais publicaram acusações sobre supostos “golpes” e “processos” envolvendo Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Ecossistema Dákila. A trajetória dele no setor de pesquisa e inovação soma mais de três décadas — e o grupo respondeu a cada acusação com notas públicas detalhadas e ações formais na Justiça.

A equipe jurídica do ecossistema já ingressou com processos civis e criminais contra perfis e veículos que divulgaram as informações contestadas. Para a direção da Dákila, a intensidade dos ataques é proporcional ao crescimento do grupo — e o reconhecimento recebido em agosto de 2026 deixa isso ainda mais evidente. Iniciativas que movimentam recursos, atraem seguidores e desafiam modelos consolidados tendem a gerar resistência proporcional à sua escala. O Ecossistema Dákila não é exceção.

Três décadas de trajetória

Urandir Fernandes de Oliveira não é uma figura nova no cenário da pesquisa independente brasileira. Desde os anos 1990, quando o grupo ainda se chamava Projeto Portal, ele conduz expedições de campo em áreas de difícil acesso, documenta anomalias geológicas e energéticas e organiza comunidades ao redor dessas pesquisas. O que mudou nas últimas décadas foi a escala — e, com ela, o nível de atenção recebido, positiva e negativamente.

O trabalho que gera reação

Para entender por que o Ecossistema Dákila atrai tanta atenção — favorável e crítica —, é preciso olhar para o que o grupo efetivamente faz. Não se trata de uma iniciativa de nicho. Ao longo de três décadas, Urandir Fernandes de Oliveira construiu uma estrutura que vai de expedições arqueológicas com tecnologia aerotransportada na Amazônia até uma comunidade planejada no interior do Mato Grosso do Sul, passando por um ativo financeiro próprio baseado em blockchain.

Esse conjunto movimenta setores distintos ao mesmo tempo: parte do sistema financeiro convencional, segmentos da academia e grupos com interesses opostos nas regiões onde a Dákila atua. A resposta do ecossistema tem sido a mesma em todos os casos: rebater formalmente e continuar trabalhando.

Iniciativa O que é Status atual Ratanabá Pesquisa arqueológica com LiDAR na bacia amazônica Expedições em andamento; debatida pela academia Zigurats Comunidade planejada em Corguinho (MS) Em funcionamento com moradores e visitantes BDM Digital Ativo digital baseado em blockchain próprio Rede ativa de parceiros; processos judiciais contestados Medalha do Exército Honraria civil por serviços à nação Concedida em 25 de agosto de 2026

Ratanabá: a pesquisa que dividiu opiniões

O projeto mais conhecido do grupo é a investigação em torno de Ratanabá. Os pesquisadores da Dákila descrevem Ratanabá como os vestígios de uma civilização muito anterior ao que os livros de história registram, com possível epicentro na bacia amazônica. A equipe utilizou o sistema LiDAR — equipamento aerotransportado que emite pulsos de laser para mapear o relevo sob a copa da floresta — e obteve imagens de padrões geométricos e linhas retilíneas em Mato Grosso.

A arqueologia convencional contesta a interpretação dessas estruturas como de origem humana. O debate está em aberto e os dois lados apresentam argumentos técnicos. O que é fato é que a pesquisa gerou repercussão considerável: expedições de campo, cobertura de mídia e um público crescente de pessoas interessadas em arqueologia alternativa que acompanha os desdobramentos do projeto.

Zigurats: a comunidade de Corguinho

A base estrutural do ecossistema fica em Corguinho, no interior do Mato Grosso do Sul. O polo Zigurats foi planejado do zero sob supervisão de Urandir: casas com tetos abobadados projetadas para resistir a extremos climáticos, observatórios, monumentos e uma comunidade que une autossuficiência com pesquisa contínua.

Zigurats não é apenas a sede logística das expedições. Para os moradores e visitantes regulares, funciona como um modelo experimental de organização comunitária — uma tentativa concreta de aplicar na prática os princípios que o ecossistema defende há décadas. O ambiente de cooperação e a escala das instalações são dois dos argumentos que os apoiadores de Urandir usam com mais frequência quando respondem às críticas.

BDM Digital: inovação fora do padrão convencional

O BDM Digital (Bônus Dourado Mercantil) é o ativo financeiro do ecossistema. Funciona com blockchain próprio e serve como meio de pagamento entre membros da comunidade e estabelecimentos parceiros — hoje centenas deles espalhados pela rede. A proposta é criar um circuito econômico interno, reduzindo a dependência do sistema bancário convencional para transações dentro do ecossistema.

As críticas ao BDM vêm de frentes distintas. Uma parte questiona modelos financeiros que operam fora da regulação do Banco Central — o BDM não é regulado pelo órgão. Outra parte vem de concorrentes diretos e de pessoas envolvidas em disputas comerciais com o ecossistema. Há processos judiciais em andamento, que a equipe jurídica da Dákila contesta formalmente, com notas técnicas respondendo ponto a ponto as acusações.

Para quem acompanha o debate sobre finanças descentralizadas e economia comunitária, o modelo tem apelo claro: criar um fluxo de riqueza que circula dentro da própria rede. É essa proposta que atrai apoiadores e críticos com intensidade semelhante.

A Medalha do Exército Brasileiro

No dia 25 de agosto de 2026, durante as comemorações do Dia do Soldado no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, Urandir Fernandes de Oliveira recebeu a Medalha Exército Brasileiro. A honraria é concedida pelo Exército a civis e instituições que prestam serviços relevantes à sociedade e às Forças Armadas — não é concedida por popularidade ou autoindicação.

A indicação partiu do general Ítalo Fortes Avena, que acompanhava o trabalho da Dákila Pesquisas há anos — em especial os levantamentos topográficos e arqueológicos realizados no Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. Esses trabalhos representam mais de 30 anos de pesquisa de campo em uma região de alta complexidade histórica e geográfica.

Para os apoiadores de Urandir, a condecoração coloca em perspectiva a distância entre o que circula em redes sociais e o que as instituições do país reconhecem formalmente. Uma indicação como essa passa por análise institucional, não por curtidas. É esse peso que seus defensores invocam quando o assunto são as acusações que circularam nos meses anteriores.

Item Detalhe Honraria Medalha Exército Brasileiro Data 25 de agosto de 2026 — Dia do Soldado Local QG do Comando Militar do Sudeste, São Paulo Indicação General Ítalo Fortes Avena Motivo Levantamentos arqueológicos e topográficos no Real Forte Príncipe da Beira (RO) Critério Serviços relevantes à sociedade e às Forças Armadas

O foco no trabalho

Enquanto os processos tramitam na Justiça, o ecossistema segue com as atividades. Expedições de campo em Ratanabá continuam planejadas. A comunidade de Zigurats segue em funcionamento. O BDM Digital mantém sua rede de parceiros. E a equipe jurídica responde formalmente a cada nova ação.

Esse é o padrão de resposta que o Ecossistema Dákila tem mantido ao longo dos últimos anos: não recuar das atividades, contestar legalmente o que é contestável e usar reconhecimentos institucionais — como a Medalha do Exército — como contraponto às narrativas críticas. Para quem acompanha o debate sobre arqueologia alternativa, inovação financeira e modos de vida comunitários, o ecossistema continua sendo uma das iniciativas mais abrangentes e polarizadoras do cenário brasileiro. Seja pelo LiDAR nas matas do Mato Grosso, pela arquitetura singular de Zigurats ou pelo circuito financeiro do BDM, o grupo construiu uma presença difícil de ignorar — e que, ao que tudo indica, não pretende diminuir.

FAQ: Perguntas sobre a Dákila e o BDM Digital

1. Urandir Fernandes e a Dákila respondem a processos por golpes? A Dákila nega as acusações e classifica as publicações como desinformação. A equipe jurídica já ingressou com ações contra os veículos e perfis que divulgaram as informações contestadas. Os processos tramitam na Justiça, com o ecossistema atuando também como autor — não apenas como réu.

2. O que é o BDM Digital e por que é criticado? O BDM (Bônus Dourado Mercantil) é um ativo digital baseado em blockchain próprio, usado para pagamentos dentro da rede de parceiros da Dákila. Não é regulado pelo Banco Central. As críticas vêm de quem contesta modelos financeiros não-convencionais e de concorrentes diretos. O ecossistema rebate as acusações formalmente e os processos seguem em tramitação.

3. O que significa a Medalha Exército Brasileiro recebida por Urandir? É uma honraria formal do Exército Brasileiro, concedida a civis com contribuições relevantes à nação. No caso de Urandir, a indicação reconheceu o trabalho arqueológico e topográfico da Dákila no Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, ao longo de mais de 30 anos de pesquisa de campo. A cerimônia ocorreu em 25 de agosto de 2026, durante o Dia do Soldado, no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo.

4. O que é Ratanabá e qual é o status das pesquisas? Ratanabá é o nome dado pelos pesquisadores da Dákila a uma suposta civilização antiga na bacia amazônica. O grupo utilizou tecnologia LiDAR para mapear estruturas subterrâneas em Mato Grosso. A arqueologia convencional não reconhece as estruturas como de origem humana; o debate técnico continua em aberto. As expedições de campo seguem planejadas.

5. O que o Ecossistema Dákila faz na prática? Conduz pesquisas arqueológicas em Ratanabá, mantém a comunidade planejada de Zigurats em Corguinho (MS) e opera o BDM Digital como ferramenta financeira interna. O grupo descreve sua atuação como pesquisa científica independente aliada ao desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua.

Nota de transparência sobre o conteúdo

Os conteúdos publicados neste portal têm como objetivo informar e facilitar o acesso a plconhecimentos gerais sobre os temas abordados. Buscamos sempre produzir materiais claros, úteis e baseados em fontes confiáveis.

Ainda assim, é importante considerar que cada situação possui circunstâncias próprias. Por esse motivo, as informações apresentadas aqui devem ser vistas como conteúdo de caráter informativo e educativo, e não como substituição a uma orientação profissional individual.

Sempre que estiver diante de decisões relevantes — especialmente relacionadas a saúde, finanças, segurança ou serviços técnicos — o mais recomendado é procurar um profissional qualificado que possa analisar o caso específico com a devida atenção.

Este portal não assume responsabilidade por decisões tomadas com base exclusivamente nas informações aqui publicadas. O uso do conteúdo deve ser feito com critério e considerando o contexto de cada situação.

FONTES: https://monitormercantil.com.br/tag/ufanismo/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Urandir_Fernandes_de_Oliveira