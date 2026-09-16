Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🚨 GRAVE ACIDENTE ENVOLVE ÔNIBUS E DUAS CARRETAS NA BR-369, EM UBIRATÃ
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (16), na BR-369, em Ubiratã, nas proximidades da descida da Portuguesa.
De acordo com as informações preliminares, a ocorrência envolveu um ônibus utilizado no transporte de trabalhadores de uma empresa do setor de aves e duas carretas.
As imagens mostram que os veículos ficaram bastante danificados após a colisão. O ônibus teve a parte dianteira severamente destruída, enquanto uma das carretas também apresentou danos significativos.
Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro às vítimas e realizar os procedimentos necessários no local.
⚠️ Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, nem sobre a gravidade dos ferimentos. As circunstâncias que provocaram o acidente também deverão ser apuradas pelas autoridades.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
#Ubiratã #UbiratãOnline #BR369 #Acidente #Trânsito
Source link
More: The Global Track