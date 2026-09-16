🚨 GRAVE ACIDENTE ENVOLVE ÔNIBUS E DUAS CARRETAS NA BR-369, EM UBIRATÃ

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (16), na BR-369, em Ubiratã, nas proximidades da descida da Portuguesa.

De acordo com as informações preliminares, a ocorrência envolveu um ônibus utilizado no transporte de trabalhadores de uma empresa do setor de aves e duas carretas.

As imagens mostram que os veículos ficaram bastante danificados após a colisão. O ônibus teve a parte dianteira severamente destruída, enquanto uma das carretas também apresentou danos significativos.

Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro às vítimas e realizar os procedimentos necessários no local.

⚠️ Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, nem sobre a gravidade dos ferimentos. As circunstâncias que provocaram o acidente também deverão ser apuradas pelas autoridades.

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