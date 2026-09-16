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🩸 CARAVANA PARA DOAÇÃO DE SANGUE: JUNTOS POR MAIS VIDAS!
Uma grande corrente de solidariedade está sendo organizada para este sábado, com uma caravana para doação de sangue em apoio à mobilização em nome de Lucas Gabriel Gomes. ❤️
🙏 A iniciativa é organizada pela Igreja Pentecostal Plenitude do Deus Triúno, com a participação de pessoas da igreja e de toda a comunidade.
Mesmo que a doação não seja destinada diretamente ao Lucas, cada bolsa de sangue doada pode ajudar a salvar a vida de outra pessoa que também precisa.
🚐 A organização está buscando viabilizar um micro-ônibus ou uma van para transportar os voluntários.
❤️ DOE SANGUE. DOE ESPERANÇA. SALVE VIDAS!
📲 Quer participar da caravana ou obter mais informações?
Entre em contato: (44) 99179-7153
👤 Victor Adriano – Organizador
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📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
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