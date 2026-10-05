Abstenção em Cascavel: 45 mil eleitores não votaram e total se aproxima de votos de deputado

45.549 ausentes (19,04% do eleitorado) no primeiro turno; total de faltosos quase iguala os 46.483 votos de Batatinha (PSD), segundo CGN.

A abstenção em Cascavel deixou 45.549 eleitores fora das urnas no primeiro turno, o equivalente a 19,04% dos 239.254 aptos a votar na cidade, segundo levantamento do CGN.

O total de ausentes é praticamente o mesmo número de votos obtidos em todo o Paraná por Batatinha (PSD), eleito deputado estadual com 46.483 votos, o que ilustra a dimensão do contingente que não compareceu.

Abstenção e comparação com deputados eleitos

De acordo com o CGN, os 45.549 faltosos de Cascavel superam a votação estadual de vários deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do Paraná: Dr. Antenor (PT) teve 30.467 votos; Deivid Wisley (Novo), 31.935; Thiago Foltran (PT), 32.831; e Angelo Vanhoni (PT), 35.862. O levantamento ressalta, porém, que o sistema proporcional usado para a Alep considera votos de candidatos e desempenho dos partidos em todo o estado, de modo que votos adicionais de Cascavel não garantiriam automaticamente outra eleição local.

Impacto nas disputas majoritárias

O CGN informa que, em termos matemáticos, a abstenção não alteraria o vencedor nas principais disputas majoritárias de Cascavel no primeiro turno. Para presidente, Flávio Bolsonaro obteve 121.234 votos na cidade contra 51.045 de Lula, diferença superior a 70 mil. Para governador, Sergio Moro teve 104.919 votos em Cascavel contra 41.846 de Requião Filho, diferença de pouco mais de 63 mil. Mesmo na hipótese extrema de todos os ausentes votarem no segundo colocado, os resultados locais dessas disputas permaneceriam os mesmos.

Voto obrigatório, multa e justificativa

O texto consultado pelo CGN lembra que o voto no Brasil é obrigatório, mas que a multa por ausência chega a, no máximo, até R$ até 3,51 por turno. Eleitores que não compareceram ainda podem apresentar justificativa à Justiça Eleitoral até 3 de dezembro; se aceita, não há cobrança da multa. O veículo também exemplifica a diferença prática entre o custo de comparecer (como despesas de transporte) e o valor da multa, e cita que a ausência injustificada em três eleições consecutivas pode levar ao cancelamento do título eleitoral.

Contexto nacional

Segundo o CGN, Cascavel ficou ligeiramente abaixo da média nacional: no primeiro turno, 33,4 milhões de brasileiros não compareceram às urnas, equivalente a 21,08% do eleitorado — a maior abstenção em eleição geral desde 1998, quando o índice foi de 21,49%. O veículo destaca ainda que a diferença entre os dois candidatos que foram ao segundo turno para presidente foi de cerca de 2,2 milhões de votos, enquanto o contingente nacional de ausentes foi aproximadamente 15 vezes maior.