Campeã do Brasileirão, Carol Gil é convocada para amistosos da seleção Brasileirão feminina

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A convocação de Carol Gil, atleta do São Paulo, foi oficializada nesta segunda-feira (5). A jogadora chega para ocupar a vaga deixada por Thais Ferreira, do Corinthians, que precisou ser cortada da equipe devido a um desconforto no joelho esquerdo.
A decisão técnica ocorre poucos dias após a zagueira conquistar o título do Brasileirão Feminino, no último sábado (3). A atleta agora se prepara para representar o Brasil nos desafios contra a Argentina, marcados para os dias 10 e 13 de outubro.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o grupo de convocadas começou a se apresentar no domingo (4) em Porto Alegre, cidade que será o palco do primeiro confronto desta série de amistosos.
Boa parte das 28 atletas convocadas já está concentrada na capital gaúcha. Entre as jogadoras que já se apresentaram estão nomes como Bia Zaneratto, Duda Sampaio e Tayla. A previsão é que o restante do grupo se una à equipe até esta terça-feira (6).
A rotina de treinos sob o comando de Arthur Elias ganha intensidade a partir de quarta-feira (7). As atividades serão realizadas no Sesc Protássio Alves, em Porto Alegre, com a presença da imprensa permitida nos 15 minutos iniciais dos trabalhos preparatórios.
O primeiro duelo entre Brasil e Argentina acontece no sábado (10), às 16h30, no Estádio Beira-Rio. Este será o primeiro teste da seleção após a recente integração de Carol Gil ao elenco principal convocado pelo técnico.
O segundo amistoso está agendado para a terça-feira (13), às 20h30. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em Recife, encerrando a série de compromissos da seleção feminina em solo Brasileirão durante este período de Data FIFA.
Por que Carol Gil foi convocada para a seleção?
A zagueira foi convocada para substituir Thais Ferreira, que sofreu um desconforto no joelho esquerdo e foi cortada do grupo.
Quando ocorrem os amistosos contra a Argentina?
As partidas serão realizadas nos dias 10 e 13 de outubro, em Porto Alegre e Recife, respectivamente.
Onde será o primeiro jogo da seleção?
O confronto inicial será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no sábado (10), às 16h30.
Como está a preparação das atletas?
As jogadoras iniciaram a apresentação no dia 4 e os treinos comandados por Arthur Elias seguem até a sexta-feira (9), véspera do primeiro jogo.
Qual a importância da convocação para Carol Gil?
A chamada ocorre logo após a atleta conquistar o título do Brasileirão Feminino com o São Paulo, consolidando seu bom momento na temporada.