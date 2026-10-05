Campeã do Brasileirão, Carol Gil é convocada para amistosos da seleção Brasileirão feminina

A zagueira Carol Gil, recém-campeã do Brasileirão Feminino, foi chamada pelo técnico Arthur Elias para integrar a seleção Brasileirão nos próximos amistosos.

A convocação de Carol Gil, atleta do São Paulo, foi oficializada nesta segunda-feira (5). A jogadora chega para ocupar a vaga deixada por Thais Ferreira, do Corinthians, que precisou ser cortada da equipe devido a um desconforto no joelho esquerdo.

A decisão técnica ocorre poucos dias após a zagueira conquistar o título do Brasileirão Feminino, no último sábado (3). A atleta agora se prepara para representar o Brasil nos desafios contra a Argentina, marcados para os dias 10 e 13 de outubro.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o grupo de convocadas começou a se apresentar no domingo (4) em Porto Alegre, cidade que será o palco do primeiro confronto desta série de amistosos.

Preparação e cronograma da equipe

Boa parte das 28 atletas convocadas já está concentrada na capital gaúcha. Entre as jogadoras que já se apresentaram estão nomes como Bia Zaneratto, Duda Sampaio e Tayla. A previsão é que o restante do grupo se una à equipe até esta terça-feira (6).

A rotina de treinos sob o comando de Arthur Elias ganha intensidade a partir de quarta-feira (7). As atividades serão realizadas no Sesc Protássio Alves, em Porto Alegre, com a presença da imprensa permitida nos 15 minutos iniciais dos trabalhos preparatórios.

Agenda de jogos contra a Argentina

O primeiro duelo entre Brasil e Argentina acontece no sábado (10), às 16h30, no Estádio Beira-Rio. Este será o primeiro teste da seleção após a recente integração de Carol Gil ao elenco principal convocado pelo técnico.

O segundo amistoso está agendado para a terça-feira (13), às 20h30. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em Recife, encerrando a série de compromissos da seleção feminina em solo Brasileirão durante este período de Data FIFA.

FAQ – Perguntas e Respostas

Por que Carol Gil foi convocada para a seleção?

A zagueira foi convocada para substituir Thais Ferreira, que sofreu um desconforto no joelho esquerdo e foi cortada do grupo.

Quando ocorrem os amistosos contra a Argentina?

As partidas serão realizadas nos dias 10 e 13 de outubro, em Porto Alegre e Recife, respectivamente.

Onde será o primeiro jogo da seleção?

O confronto inicial será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no sábado (10), às 16h30.

Como está a preparação das atletas?

As jogadoras iniciaram a apresentação no dia 4 e os treinos comandados por Arthur Elias seguem até a sexta-feira (9), véspera do primeiro jogo.

Qual a importância da convocação para Carol Gil?

A chamada ocorre logo após a atleta conquistar o título do Brasileirão Feminino com o São Paulo, consolidando seu bom momento na temporada.