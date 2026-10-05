Operadora afirma que seis pessoas a bordo de avião médico são presumidas mortas após desaparecimento ao largo de Nantucket

Latitude Air Ambulance informou que quatro membros da equipe, um paciente e o acompanhante estavam no Gulfstream G-100; destroços foram localizados e a busca por sobreviventes foi encerrada.

Seis pessoas que viajavam num avião de transporte médico foram dadas como presumivelmente mortas, informou a operadora Latitude Air Ambulance após o desaparecimento da aeronave no início do sábado.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou na noite de domingo o fim das buscas por sobreviventes ao largo de Nantucket, ilha de Massachusetts, depois que autoridades localizaram, na noite de sábado, um “campo de destroços” confirmado como sendo do avião.

Voo e sequência dos eventos

O Gulfstream G-100 perdeu contato com a Federal Aviation Administration pouco depois de 01:00 (horário local) de sábado (05:00 GMT), segundo BBC.

Dados de rastreamento mostraram que a aeronave decolou do L.F. Wade International Airport, em Bermuda, às 23:40 de sexta-feira (horário local) e tinha previsão de pouso em Boston, no Logan International, às 01:30 EDT (05:30 GMT).

O rastreamento do FlightAware indicou uma queda significativa de altitude antes do fim das comunicações, de cerca de 7.300 m (24.000 pés) para aproximadamente 3.300 m (11.000 pés).

Relatos de transmissões de rádio reproduzidos pelo Boston Globe, com base em registros do LiveATC.net, registraram problemas de comunicação entre o controlador de tráfego aéreo e o piloto. Em mensagens citadas pelo Globe, o controlador perguntou se o piloto estava declarando emergência e afirmou não ter entendido claramente a resposta; o controlador confirmou depois que o piloto havia declarado emergência.

Um despachante de combate a incêndio informou equipes de emergência pouco depois das 01:00 EDT para se prepararem para receber uma aeronave com um “problema elétrico” e, em seguida, disse que “a aeronave perdeu rádio e radar”.

Pessoas a bordo e reações

Quatro cidadãos canadenses e dois cidadãos bermudenses estavam a bordo, informou a reportagem consultada.

Clarence Togeretz, diretor de operações de voo da Latitude, disse à CBC News que dois pilotos e dois profissionais médicos, ambos canadenses, haviam viajado a Bermuda para buscar o paciente e o acompanhante.

Peter Byl, President da Latitude Air Ambulance, declarou: "Devemos agora enfrentar a realidade dilacerante de que os quatro membros de nossa equipe Latitude, nosso paciente e o acompanhante do paciente, que estavam a bordo do Heartbeat 104, são presumivelmente mortos." Ele acrescentou que os pensamentos da empresa estão com as famílias, amigos e colegas.

Investigações e próximos passos

Latitude afirmou que continuará a cooperar com as autoridades relevantes durante os esforços de recuperação e investigações em andamento e que não fará especulações sobre as causas do acidente, descrevendo o processo de determinação das circunstâncias como “cuidadoso e metódico”.

As autoridades localizaram o campo de destroços na noite de sábado e, no domingo, a Guarda Costeira encerrou a busca por sobreviventes; as operações de recuperação e investigação prosseguem, segundo a operadora.