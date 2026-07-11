Acidente após mal súbito deixa três veículos danificados em Assis Chateaubriand

Um motorista de 86 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou provocando um acidente de trânsito nesta sexta-feira (10), em Assis Chateaubriand.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um Chevrolet Onix trafegava por uma via pública quando perdeu o controle da direção e colidiu contra três veículos que estavam regularmente estacionados.

A passageira do automóvel, neta do motorista, informou aos policiais que o idoso já havia relatado não estar se sentindo bem momentos antes do acidente.

Equipes do Samu prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam o motorista ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto para avaliação médica.

Além do veículo conduzido pelo idoso, outros três automóveis sofreram danos materiais. Uma representante da seguradora compareceu ao local para acompanhar os procedimentos relacionados ao recolhimento do Onix e orientar os proprietários dos veículos atingidos quanto aos reparos.

Após a identificação dos envolvidos e o levantamento das informações, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e adotou as providências cabíveis.