Este drama com Zendaya e Robert Pattinson já é o mais visto da HBO Max em Portugal

Zendaya está a ter um dos maiores anos da sua carreira, não só com o final de “Euphoria”, mas também com várias estreias no cinema. O próximo projeto da atriz é, nada mais, nada menos, do que “A Odisseia“, de Christopher Nolan.

Atualmente, Zendaya tem sido vista ao lado de Tom Holland, com quem casou na primavera, para promover a primeira colaboração dos dois com o cineasta britânico. No entanto, este não é o único filme que a dupla tem às portas do cinema este ano, com “Homem-Aranha: Um Novo Dia” também já ao virar da esquina.

Além disso, a atriz norte-americana de 29 anos regressa ainda aos ecrãs em dezembro, com a estreia de “Dune Part 3“. O filme marca mais uma parceira entre a Zendaya e Robert Pattinson, após a estreia de “O Drama” no início do ano. Agora, o filme que juntou a dupla está de volta nas bocas do mundo, tornando-se o filme mais visto do streaming nacional.

Qual a história de O Drama?

A longa-metragem dá-nos a conhecer um casal feliz e noivo, que é posto à prova quando uma reviravolta inesperada desiquilibra por completo a semana do seu casamento. Assim, eles são testados, colocando à prova a sua relação e o futuro das suas famílias.

Protagonizado por Robert Pattinson e Zendaya, o filme conta com realização de Kristoffer Borgli. Além disso, o elenco junta nomes como Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates, bem como Sydney Lemmon e Hannah Gross.

“O Drama” conta com interpretações excecionais de Pattinson e Zendaya, que transmitem uma química inegável criando uma tensão dramática intensa que mantém o público em suspense. Além do mais, a exploração da moralidade e da identidade, enriquecida por um humor negro eficaz e uma realização estilística irrepreensível, recebeu elogios generalizados.

Qual o Top dos filmes mais vistos da HBO Max?

O filme de Zendaya assume, assim, a liderança do Top dos filmes mais vistos da HBO Max. No entanto, o catálogo conta ainda com obras de peso como “A Múmia de Lee Cronin”, “Tróia” e “O Lobo de Wall Street“.

Descobre aqui a lista completa dos mais vistos da HBO Max (10 de julho):

O Drama A Múmia de Lee Cronin We Live In Time They Will Kill You Bang My Box: The Robin Byrd Story Godzilla x Kong: The New Empire O Lobo de Wall Street Tróia Manas Until Dawn

O que diz a crítica sobre O Drama com Zendaya?

Após a estreia nos cinemas, “O Drama” arrecadou 76% de aprovação entre os críticos do Rotten Tomatoes. “Em ‘The Drama’, Pattinson personifica Charlie como o modelo do charme britânico manso e inofensivo e, no momento em que o ator constrói a sua personagem, sente claramente um prazer perverso em desvendá-la”, reflete o The Atlantic.

Por fim, o Observer confessa que “A escrita acutilante de Borgli consegue um equilíbrio precário entre a provocação e o mau gosto. E a técnica do filme é impressionante. Mas o humor, a ousadia e o sucesso geral do filme devem-se em grande parte às formidáveis ​​interpretações de Zendaya e Pattinson”.