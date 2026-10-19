Acidente em Curitiba deixa oito feridos; sete estavam no mesmo carro

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Oito pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na noite de domingo (18) na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A polícia informou que a batida ocorreu por volta das 21h na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Sete das vítimas estavam no mesmo veículo — um carro com capacidade para cinco passageiros, segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR). De acordo com a PM-PR, alguns jovens ocupantes estavam sem cinto de segurança; com o impacto, um deles foi arremessado para fora do carro e sofreu ferimentos mais graves.
No outro veículo envolvido, um homem também ficou ferido. As oito pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Curitiba, conforme informou a reportagem do G1. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.