Acidente em Curitiba deixa oito feridos; sete estavam no mesmo carro

Colisão entre dois carros na noite de domingo na Cidade Industrial deixou oito feridos; sete vítimas estavam em um carro com lotação para cinco, segundo a PM-PR.

Oito pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na noite de domingo (18) na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A polícia informou que a batida ocorreu por volta das 21h na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Sete das vítimas estavam no mesmo veículo — um carro com capacidade para cinco passageiros, segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR). De acordo com a PM-PR, alguns jovens ocupantes estavam sem cinto de segurança; com o impacto, um deles foi arremessado para fora do carro e sofreu ferimentos mais graves.

Outras vítimas e encaminhamento

No outro veículo envolvido, um homem também ficou ferido. As oito pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Curitiba, conforme informou a reportagem do G1. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.