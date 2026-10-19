Mercado mantém Selic em 13,25% para fim de 2026, mostra Focus

Relatório Focus do Banco Central mantém mediana da Selic em 13,25% para o fim de 2026; expectativa para 2027 segue em 12,00%

A mediana das projeções do mercado para a taxa Selic no fim de 2026 permaneceu em 13,25%, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central e reportado pela Agência Estado.

Considerando apenas as 60 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também se manteve em 13,25%. Para o fim de 2027, a expectativa intermediária do Focus ficou em 12,00% pela 18ª semana consecutiva.

Detalhes das projeções recentes

Ao filtrar as projeções mais recentes, o relatório apontou que, entre as 59 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis para 2027, a mediana subiu de 11,75% para 12,00%. Para 2028 e 2029, as medianas estiveram estáveis em 10,50% (16ª semana) e 10,00% (24ª semana), respectivamente, conforme os números divulgados.

Movimentação recente da Selic

Em 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,00% para 13,75% ao ano, marcado como o quinto corte consecutivo. Desde março, quando o BC iniciou um ciclo de calibração da política monetária, a Selic já caiu 1,25 ponto percentual, segundo a Agência Estado.

Posição do Copom sobre o cenário

Na ata da reunião, o Copom afirmou que "o cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das Expectativa e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá incorporando novas informações e acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".