Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
ACIDENTE ENTRE MOTO E CAMINHONETE É REGISTRADO EM ROTATÓRIA DE UBIRATÃ
Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (30), na rotatória das Avenidas Clodoaldo de Oliveira e Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã.
A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Imagens de uma câmera de segurança de uma residência próxima registraram o momento do acidente.
Nas imagens, é possível ver a caminhonete invadindo a rotatória e atingindo a motocicleta.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. As imagens deverão auxiliar na apuração do caso.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track