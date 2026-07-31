ACIDENTE ENTRE MOTO E CAMINHONETE É REGISTRADO EM ROTATÓRIA DE UBIRATÃ

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (30), na rotatória das Avenidas Clodoaldo de Oliveira e Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã.

A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Imagens de uma câmera de segurança de uma residência próxima registraram o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver a caminhonete invadindo a rotatória e atingindo a motocicleta.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. As imagens deverão auxiliar na apuração do caso.

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