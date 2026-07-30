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Quando o perfume acaba, o frasco pode até ficar vazio…
Mas o carinho de quem presenteou permanece para sempre na memória. ❤️
Neste Dia dos Pais, escolha um presente que vai muito além da data: um gesto de amor que será lembrado a cada fragrância.
🎁 Kits especiais para o Dia dos Pais.
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