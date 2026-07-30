Quando o perfume acaba, o frasco pode até ficar vazio…

Mas o carinho de quem presenteou permanece para sempre na memória. ❤️

Neste Dia dos Pais, escolha um presente que vai muito além da data: um gesto de amor que será lembrado a cada fragrância.

🎁 Kits especiais para o Dia dos Pais.

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