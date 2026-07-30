Ubiratã sedia “Encontro Regional Municípios que Cuidam” e fortalece políticas voltadas à pessoa idosa

Evento reuniu gestores, equipes técnicas, conselhos e representantes da sociedade civil da região de Campo Mourão e Cascavel para avançar na implementação do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa

UBIRATÃ — O Município de Ubiratã sediou, nesta quinta-feira (30 de julho), o Encontro Regional Municípios que Cuidam – Fortalecendo o Paraná Amigo da Pessoa Idosa, iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas públicas destinadas à população idosa.

Realizado das 8h30 às 12h, no Centro Administrativo Municipal (CAM), o encontro reuniu autoridades, gestores, equipes técnicas, conselhos municipais, comitês gestores, núcleos municipais de cuidado e representantes da sociedade civil de municípios da região de Campo Mourão.

Com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), a programação promoveu o alinhamento técnico, a troca de experiências e o fortalecimento da articulação regional para a implementação do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa (PAPI).

O encontro aprofundou especialmente os passos relacionados à governança intersetorial, à elaboração do diagnóstico municipal e ao planejamento das ações voltadas à construção de municípios mais preparados para o envelhecimento da população.

Abertura destacou compromisso regional

A programação começou com acolhida, credenciamento, café da manhã e recepção dos representantes dos municípios participantes. Na sequência, a abertura oficial contou com a execução do Hino Nacional Brasileiro e a composição da mesa de honra.

Participaram da mesa Alzenir de Fatima Sizanoski, consultora externa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a serviço da Semipi; Luciane Munhoz Dalécio, presidente da Câmara de Vereadores e procuradora da Mulher de Ubiratã; Claudinéia de Souza Lazaretti, Secretária Municipal de Assistência Social de Ubiratã; Maria Inês bento, Secretária de Governo, representando o Prefeito Municipal Alexandre A. Molina; Solange Francisca da Costa Faustino, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; Cíntia Candido Paim, coordenadora do Comitê Gestor de Ubiratã; Lizmari Fontana, Assessora da Secretaria de Assistência Social de Ubiratã e consultora regional do BID e Ana Carolina Rinaldo, Assistente Social do município sede.

Durante as manifestações institucionais, as autoridades destacaram a necessidade de integração entre as diferentes políticas públicas e do envolvimento dos municípios, famílias, conselhos, comitês, equipes técnicas e comunidade na construção de estratégias para um envelhecimento digno, ativo e saudável.

O Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa foi apresentado como uma política pública de Estado que propõe um novo olhar sobre o envelhecimento populacional. A iniciativa está estruturada em três pilares: cuidar das pessoas, fortalecer as famílias e preparar as cidades.

Ao sediar o encontro, Ubiratã reafirmou o compromisso de contribuir para a construção de municípios mais humanos, acessíveis e inclusivos, capazes de garantir dignidade, autonomia, proteção e qualidade de vida às pessoas idosas.

Painel apresentou os dez passos do PAPI

O painel técnico foi conduzido por Alzenir de Fatima Sizanoski e abordou o tema “Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa – PAPI: os dez passos para a organização municipal”.

Além de apresentar a estrutura geral do programa, a consultora aprofundou três etapas consideradas fundamentais para sua implementação nos municípios.

O quarto passo trata da constituição do Comitê Municipal, responsável por organizar a governança intersetorial e definir os atores envolvidos na condução do programa.

O quinto passo corresponde à elaboração do Diagnóstico Municipal, que envolve o levantamento de dados, a identificação das necessidades e potencialidades do território e a escuta das pessoas idosas e da comunidade.

Já o sexto passo consiste na elaboração do Plano de Ação Municipal, com a definição de prioridades, ações, responsabilidades, metas e estratégias para transformar o município em um território amigo da pessoa idosa.

As orientações ofereceram aos gestores e às equipes municipais instrumentos práticos para organizar a adesão ao programa, estruturar os comitês e planejar ações de acordo com a realidade de cada município.

Centro Dia de Ubiratã foi apresentado como experiência exitosa

A programação também contou com a apresentação de uma experiência desenvolvida pelo Município de Ubiratã no eixo do cuidado: a implantação do Centro Dia para Pessoas Idosas.

O painel de experiências exitosas foi conduzido por Lizmari Fontana, consultora regional do BID. A experiência de Ubiratã foi apresentada pela assistente social Géssica, técnica de referência do serviço.

A apresentação mostrou como o cuidado com a pessoa idosa pode ser transformado em ações concretas de proteção, acompanhamento e promoção da qualidade de vida. Também foram destacados o problema identificado pelo município, a ação implementada, os resultados alcançados e os aprendizados que podem inspirar iniciativas em outras cidades.

O compartilhamento da experiência contribuiu para aproximar o conteúdo técnico do programa da realidade dos municípios e demonstrou possibilidades de organização de serviços e estratégias de cuidado no território.

Roda de conversa debateu desafios dos municípios

Após a apresentação, os participantes acompanharam a roda de conversa “Dos dez passos à prática: desafios e possibilidades para os municípios”, mediada por Lizmari Fontana e Alzenir Sizanoski.

O diálogo reuniu representantes do painel técnico e do Município de Ubiratã para esclarecer dúvidas sobre o processo de adesão e certificação no PAPI, relacionar os dez passos do programa às realidades locais e discutir os desafios enfrentados pelos gestores.

Entre os assuntos debatidos estiveram a constituição dos comitês municipais, a elaboração dos diagnósticos, a construção dos planos de ação e a organização dos serviços destinados à população idosa.

A atividade também favoreceu a troca de experiências e a identificação de caminhos para fortalecer a rede regional de proteção e cuidado.

Fortalecimento da rede regional

O Encontro Regional Municípios que Cuidam consolidou-se como um espaço de aprendizado, integração e articulação entre os municípios da região da COMCAM e AMOP. Estiveram presentes os representantes dos municípios de Juranda, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Fênix, Altamira do Paraná, Quinta do Sol e Ubiratã.

A iniciativa reforçou que o envelhecimento populacional exige planejamento, integração entre políticas públicas e compromisso coletivo do poder público, das famílias, dos conselhos, dos comitês gestores, dos profissionais e de toda a comunidade.

Ao final, foram retomados os principais pontos discutidos e apresentadas orientações sobre os próximos passos do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa.

Mais do que uma agenda institucional, o encontro destacou a necessidade de preparar as cidades para os desafios atuais e futuros relacionados ao envelhecimento.

Cuidar da pessoa idosa é cuidar da história, do presente e do futuro dos municípios.