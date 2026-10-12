Adolescente de 13 anos dispara arma do pai contra amigo em Chapecó ao tentar dar susto

Tragédia em Chapecó: adolescente de 13 anos atinge colega na cabeça com arma do pai durante tentativa de susto

Um caso grave chocou o bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, no último sábado (10). Um adolescente de 13 anos disparou uma arma de fogo contra um amigo da mesma idade, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

O episódio ocorreu dentro da residência onde o autor do disparo estava. Segundo o relato, o jovem pegou o armamento guardado pelo pai em um guarda-roupas com o intuito de assustar o colega, sem imaginar que a situação terminaria em um ferimento gravíssimo.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foi acionada para atender a ocorrência. O caso levanta discussões sobre a segurança no armazenamento de objetos perigosos em casas onde residem menores de idade, sendo registrado pelas autoridades competentes.

Detalhes sobre o disparo acidental

O adolescente afirmou aos policiais que, antes de manusear a arma, teria retirado o carregador da pistola. Ele acreditava que o equipamento estava descarregado no momento em que puxou o gatilho na direção do amigo.

Entretanto, o armamento possuía uma munição na câmara. O projétil atingiu a testa da vítima e saiu pela nuca. Após o disparo, equipes do Serviço Aeromédico e do SAMU realizaram os primeiros socorros no local para estabilizar o menino.

Estado de saúde e procedimentos médicos

Devido à gravidade do ferimento na cabeça, a vítima precisou ser submetida a um processo de intubação ainda no local do ocorrido. O garoto também recebeu transfusão de sangue antes de ser transferido ao Hospital Regional do Oeste.

Até o momento, não houve uma atualização oficial sobre o estado de saúde do adolescente ferido. A Equipes médica segue monitorando o quadro clínico da vítima, que permanece sob cuidados intensivos na unidade hospitalar.

Apreensão de armamento e investigação

Durante as buscas no imóvel, a polícia localizou a pistola utilizada no disparo escondida embaixo de uma coberta. Além da arma do crime, os agentes encontraram uma carabina e diversas munições guardadas na residência.

O pai do adolescente, um homem de 52 anos, não estava no local durante o disparo. Ele foi notificado pelos militares e, junto com o filho, foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e omissão de cautela na guarda de arma de fogo.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o caso aconteceu? O disparo ocorreu no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, no último sábado.

Qual a idade dos envolvidos? Tanto o autor do disparo quanto a vítima possuem 13 anos de idade.

Como o disparo aconteceu? O adolescente tentou dar um susto no amigo, acreditando que a pistola estava descarregada por ter retirado o carregador, mas uma munição permaneceu na câmara.

Qual foi a condição legal do pai? O pai do adolescente, de 52 anos, foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a omissão de cautela na guarda das armas.

O que a polícia encontrou na casa? Além da pistola usada no incidente, foram apreendidas uma carabina e diversas munições que estavam guardadas no imóvel.