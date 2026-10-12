Fazendeiro de Antônio Olinto é multado em R$ 84 mil por desmatar cerca de 11,2 hectares de floresta nativa

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um fazendeiro em Antônio Olinto (PR) foi multado em R$ 84 mil pela Polícia Militar Ambiental por suprimir vegetação nativa em sua propriedade, informou a corporação.
A ação de fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia 181. Em vistoria na área, localizada na comunidade de Santos Andrade, os policiais constataram o corte de árvores em cerca de 11,2 hectares — o equivalente a 112 mil metros quadrados.
A Polícia Militar Ambiental registrou que a vegetação suprimida estava em estágio médio de regeneração. Segundo a corporação, o responsável foi multado porque o corte envolveu espécies nativas e foi realizado sem autorização dos órgãos ambientais competentes. A nota informa também que o fazendeiro responderá criminalmente pelos danos ambientais.
Conforme a legislação do Instituto Água e Terra (IAT), ligada ao governo do Paraná, o corte de espécies exóticas — como pinus e eucalipto — não exige autorização prévia, salvo quando as árvores estão em área de preservação permanente. Já a supressão de espécies nativas exige autorização ambiental independente da localização, segundo o IAT.