Fazendeiro de Antônio Olinto é multado em R$ 84 mil por desmatar cerca de 11,2 hectares de floresta nativa

Polícia Militar Ambiental flagrou corte em área de 112 mil m² em estágio médio de regeneração após denúncia anônima; responsável também será investigado criminalmente.

Um fazendeiro em Antônio Olinto (PR) foi multado em R$ 84 mil pela Polícia Militar Ambiental por suprimir vegetação nativa em sua propriedade, informou a corporação.

A ação de fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia 181. Em vistoria na área, localizada na comunidade de Santos Andrade, os policiais constataram o corte de árvores em cerca de 11,2 hectares — o equivalente a 112 mil metros quadrados.

Constatação e responsabilizações

A Polícia Militar Ambiental registrou que a vegetação suprimida estava em estágio médio de regeneração. Segundo a corporação, o responsável foi multado porque o corte envolveu espécies nativas e foi realizado sem autorização dos órgãos ambientais competentes. A nota informa também que o fazendeiro responderá criminalmente pelos danos ambientais.

Normas sobre corte de árvores no Paraná

Conforme a legislação do Instituto Água e Terra (IAT), ligada ao governo do Paraná, o corte de espécies exóticas — como pinus e eucalipto — não exige autorização prévia, salvo quando as árvores estão em área de preservação permanente. Já a supressão de espécies nativas exige autorização ambiental independente da localização, segundo o IAT.