Motorista de caminhão abandona local após acidente com Fox e Cruze em Cascavel

De acordo com o CGN, a Polícia Rodoviária Federal registrou a colisão no Trevo Cataratas na manhã de 12/10/2026; nenhum dos condutores ficou ferido.

Uma colisão envolvendo três veículos chamou atenção de motoristas na manhã de segunda-feira, 12 de outubro de 2026, no Trevo Cataratas, em Cascavel, segundo relato do CGN.

Participaram do acidente um Ford Fox, um Chevrolet Cruze e um caminhão. Após a batida, o condutor do caminhão deixou o local sem prestar auxílio aos demais envolvidos, informou o veículo.

O acidente

Os veículos envolvidos foram identificados pelo CGN como um Fox e um Cruze, além do caminhão. A publicação não detalhou como a colisão ocorreu nem a dinâmica do impacto.

Atuação da autoridade

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência, conforme a mesma fonte. O registro foi mencionado pelo CGN, sem informações adicionais sobre medidas tomadas após o atendimento.

Situação das pessoas envolvidas

De acordo com o CGN, apesar do impacto, os condutores dos veículos não sofreram ferimentos. Não há relato na fonte sobre encaminhamento a unidades de saúde.