Adolescente de 13 anos escreve carta a professora e relata que pais eram pagos para permitir abusos do tio em Ponta Grossa

Pais e tio foram presos preventivamente; segundo a Polícia Civil, familiares recebiam dinheiro para permitir estupros e usavam para comprar drogas

Uma adolescente de 13 anos escreveu uma carta a uma professora pedindo ajuda e relatou que o tio a estuprava com o consentimento dos próprios pais, além de sofrer maus-tratos em casa, segundo informou a Polícia Civil. Trechos da carta foram censurados pela polícia para proteger a identidade da Vítimas.

Na manhã desta quarta-feira (9), a polícia prendeu preventivamente os pais da adolescente, um casal de 50 e 62 anos, e o tio, de 45 anos, conforme divulgado pelas autoridades.

Como o caso veio à tona

Segundo a delegada Renata Batista, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), o caso surgiu depois que a jovem pediu socorro na escola. A investigação apurou que, em 2025, ela já havia relatado que o tio a importunou com toques. Na ocasião ela foi acolhida por uma instituição assistencial, retornou posteriormente ao domicílio e, após o retorno, voltou a ser Vítimas de violência.

De acordo com a delegada, as apurações apontam que os pais recebiam pagamento do familiar para permitir os abusos e usavam o dinheiro para comprar drogas. A polícia também informou que a menina sofria maus-tratos, entre negligência dos cuidados básicos e agressões físicas constantes.

Prisões e acusação

Os três suspeitos foram presos preventivamente e respondem pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou exploração sexual e maus-tratos, segundo a Polícia Civil. A instituição Polícia não divulgou nomes para preservar a identidade da Vítimas.

Orientações para Denúncias

A Polícia Civil divulgou canais para denúncias anônimas: 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque-Denúncia). O Nucria de Ponta Grossa atende diretamente pelo telefone (42) 3225-3856. Em caso de crime em andamento ou perigo imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.