Ancelotti renova Seleção Brasileiro: veja a lista de 26 convocados para os amistosos contra Austrália e Índia

O técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação de 26 jogadores para os próximos compromissos da seleção Brasileiro, focando na renovação do grupo após a eliminação no Mundial deste ano.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o treinador da seleção Brasileiro, Carlo Ancelotti, oficializou nesta quarta-feira (9) a lista de atletas que disputarão os amistosos contra a Austrália e a Índia. O anúncio ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A convocação marca o início de uma nova fase para o futebol brasileiro, visando a preparação para a Copa América 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Ancelotti destacou a importância de integrar jovens promessas com jogadores que já possuem experiência internacional.

O Brasil entra em campo em três oportunidades: nos dias 25 e 29 de setembro, contra a Austrália, e no dia 3 de outubro, em um confronto inédito contra a Índia. A lista de 26 nomes busca equilibrar a continuidade de veteranos com a entrada de novos talentos.

Renovação e novos nomes na lista

O treinador explicou que a estratégia é priorizar atletas com idade para os próximos grandes torneios. Entre as novidades, destacam-se estreantes como Mauro Júnior (PSV), Gabriel Bontempo (Santos), Jair (Nottingham Forest), Vitor Reis (Manchester City), Samuel Lino (Flamengo) e os goleiros Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).

Ancelotti afirmou que jogadores que estiveram na última Copa do Mundo serão fundamentais para auxiliar na transição geracional. Segundo o técnico, o compromisso e a seriedade desses atletas veteranos ajudarão o grupo a evoluir e se preparar para os desafios futuros.

Foco no modelo de jogo

Durante a coletiva, o comandante admitiu a decepção com a eliminação precoce para a Noruega no Mundial, mas reforçou que o trabalho agora terá mais tranquilidade. Ancelotti ressaltou que a seleção Brasileiro possui posições bem cobertas, especialmente na defesa e no ataque.

O grande desafio, segundo o treinador, está no meio de campo. Ancelotti pontuou que existe uma carência atual no setor, o que será um fator determinante para definir o modelo de jogo da equipe nos próximos anos.

Calendário de amistosos

A agenda da seleção Brasileiro conta com dois jogos em solo australiano. O primeiro será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo duelo ocorre quatro dias depois, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Para encerrar a série de amistosos, o Brasil viaja até Calcutá, na Índia. A partida histórica, realizada no dia 3 de outubro no Salt Lake Stadium, será o primeiro encontro entre as duas seleções, representando um marco importante na internacionalização do futebol nacional.

Perguntas Frequentes

Quem são os estreantes convocados por Ancelotti? Os novos nomes são Mauro Júnior, Gabriel Bontempo, Jair, Vitor Reis, Samuel Lino, além dos goleiros Morisco e Otávio.

Quais são os adversários do Brasil nos amistosos? A seleção Brasileiro enfrentará a Austrália em dois jogos e a Índia em um confronto inédito.

Qual o objetivo desta convocação? O foco é a renovação do grupo, preparando jovens talentos para a Copa América 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Onde serão realizados os jogos contra a Austrália? As partidas acontecerão no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no Suncorp Stadium, em Brisbane.

O que o técnico disse sobre o meio de campo? Ancelotti afirmou que há uma carência no setor de meio-campistas, o que influenciará a definição do modelo de jogo da equipe futuramente.