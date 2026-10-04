Homem é preso em flagrante ao tentar furtar mangueiras e esguichos de hidrantes em mercado na Região Metropolitana de Curitiba

O caso inusitado de furto de equipamentos de segurança contra incêndio ocorreu durante a noite de sábado em um estabelecimento comercial na Grande Curitiba.

Um homem foi preso na noite deste sábado (4) após ser flagrado tentando furtar materiais de hidrantes no subsolo de um mercado em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação chamou a atenção pela natureza dos itens escolhidos pelo suspeito, que visava equipamentos essenciais para a segurança do local.

De acordo com informações divulgadas pela Banda B, o homem já havia retirado diversas mangueiras e esguichos dos hidrantes do supermercado quando foi surpreendido. A tentativa de subtrair esses dispositivos de proteção contra incêndio foi interrompida pelos próprios funcionários do estabelecimento, que agiram rapidamente.

Quando a equipe da Guarda Municipal chegou ao endereço indicado, o suspeito já estava contido pelos colaboradores do mercado. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Fazenda Rio Grande para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas pela autoridade policial.

Como o suspeito foi descoberto?

O indivíduo foi flagrado no momento em que realizava a retirada dos equipamentos no subsolo do supermercado. A rápida percepção dos funcionários permitiu que o homem fosse contido antes que conseguisse deixar o local com as mangueiras e os esguichos furtados.

Qual foi a reação das autoridades?

A Guarda Municipal foi acionada logo após o flagrante. Ao chegar ao local, a equipe confirmou a situação e realizou o encaminhamento do suspeito à delegacia local, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram iniciados.

O que acontece com os materiais furtados?

Como o homem foi detido antes de concluir a ação e retirar os itens do estabelecimento, os equipamentos de segurança foram recuperados e permanecem sob custódia, aguardando os trâmites necessários para serem reintegrados ao sistema de prevenção do mercado.

Qual a gravidade do crime?

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Onde ocorreu o furto das mangueiras?

O caso aconteceu no subsolo de um supermercado localizado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

2. O que o homem tentava levar?

O suspeito tentava furtar mangueiras e esguichos pertencentes aos sistemas de hidrantes do mercado.

3. Quem deteve o suspeito?

O homem foi contido pelos próprios funcionários do supermercado, que o flagraram retirando os equipamentos.

4. Quem atendeu a ocorrência?

A Guarda Municipal foi acionada, compareceu ao local e conduziu o suspeito até a Delegacia de Fazenda Rio Grande.

5. O homem foi preso?

Sim, após ser contido pelos funcionários e entregue à Guarda Municipal, o suspeito foi encaminhado à delegacia para a tomada das medidas cabíveis.