Adolescente de 15 anos perde a mão em confronto entre estudantes e polícia em Lens

O incidente ocorreu perto do liceu Auguste Béhal; o préfet de Pas-de-Calais, François‑Xavier Lauch, disse que a vida do jovem não está em perigo e que o caso será investigado pela IGPN, segundo o procurador regional.

Um adolescente de 15 anos teve a mão arrancada durante um confronto entre manifestantes estudantis e a polícia nas proximidades de uma escola em Lens, no nordeste da France, informou o préfet de Pas-de-Calais, François‑Xavier Lauch. A autoridade afirmou que a vida do estudante não está em perigo e que ele foi transferido “muito rapidamente” para um hospital próximo.

O que se sabe sobre o confronto

O préfet disse que um grupo de estudantes maior do que nos dias anteriores se reuniu perto do liceu Auguste Béhal. Pela manhã, segundo Lauch, manifestantes lançaram objetos contra policiais presentes no local — entre eles pedras, fogos de artifício e «mortes» (mortar, termo usado pela autoridade) — e, com autorização do próprio préfet, uma companhia da polícia de choque (CRS) foi deslocada para restabelecer a ordem. Foi nesse contexto que o incidente ocorreu, afirmou ele às autoridades de imprensa.

Versões sobre a causa da lesão

Há relatos divergentes na imprensa francesa sobre como o jovem sofreu a lesão. O jornal regional La Voix du Nord publicou que o adolescente perdeu a mão depois de pegar uma granada incapacitante lançada pela polícia, mas as autoridades ainda não divulgaram detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente.

Investigação e medidas na escola

O procurador regional informou que a investigação ficará a cargo da Inspeção Geral da Polícia Nacional (IGPN), órgão responsável por apurar ações da polícia, para esclarecer o que aconteceu.

Em nota, a direção do liceu comunicou que, “à luz dos acontecimentos” e para garantir a segurança da comunidade escolar, passará a adotar ensino remoto. A instituição também informou ter montado uma unidade de escuta e apoio para alunos e funcionários afetados.

As informações deste texto são da BBC, com declarações do préfet François‑Xavier Lauch e reportagens regionais citadas pela publicação.