Mão de adolescente de 15 anos é arrancada em confronto entre estudantes e polícia em Lens, France

O jovem foi transferido a um hospital; investigação da IGPN foi aberta e há relatos locais de que a lesão ocorreu ao manusear uma granada de atordoamento.

Um adolescente de 15 anos teve a mão arrancada durante um confronto entre policiais e manifestantes nas proximidades de uma escola em Lens, no nordeste da France, na manhã de segunda‑feira, segundo informou o prefecto de Pas‑de‑Calais, François‑Xavier Lauch, à BBC.

O prefecto afirmou que a vida do estudante não está em perigo e que ele foi transferido rapidamente a um hospital nas proximidades.

Versões sobre a causa e investigação

Há relatos divergentes na imprensa francesa sobre como ocorreu a lesão. O jornal regional La Voix Du Nord publicou que o jovem teria perdido a mão ao pegar uma granada de atordoamento da polícia. As autoridades não divulgaram detalhes confirmados sobre o que provocou a lesão.

O procurador regional informou que a investigação ficará a cargo da IGPN, a Inspeção Geral da Polícia Nacional, para esclarecer o que aconteceu.

Contexto dos protestos

O incidente ocorreu perto do liceu Auguste Béhal. De acordo com o prefecto, um grupo maior de estudantes do que nos dias anteriores se reuniu no local e, no início da manhã, foram arremessados vários projéteis contra policiais no local, incluindo pedras, fogos de artifício e morteiros.

Ainda segundo o relato do prefecto à BBC, o diretor interdepartamental da Polícia Nacional determinou, com a aprovação dele, o envio de uma companhia da CRS (polícia de choque) para manter a ordem, e foi nesse contexto que o episódio ocorreu.

Medidas na escola e impacto nacional

O liceu divulgou uma nota informando que, diante dos acontecimentos e para garantir a segurança da comunidade escolar, passará ao ensino a distância e que foi criada uma unidade de escuta e apoio ao estabelecimento.

A BBC também informou que, neste dia, cerca de 500 escolas na France estavam parcial ou totalmente fechadas devido a protestos estudantis relacionados às condições dos prédios e ao quadro de pessoal.