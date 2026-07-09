Adolescente de 17 anos morre após ser esfaqueada pelo padrasto em tentativa de estupro

Uma adolescente de 17 anos morreu na manhã desta quinta-feira (9) após ser esfaqueada dentro de casa, em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. O crime aconteceu por volta das 11h30 de quarta-feira (8), quando a jovem foi atingida por golpes de faca no pescoço e no tórax. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, passou por cirurgia e ficou internada em estado grave na UTI, mas não resistiu.

Segundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o padrasto da vítima, que foi preso em flagrante logo após o ataque. A polícia informou que a ocorrência é tratada, inicialmente, como uma tentativa de estupro seguida de esfaqueamento, com enquadramento por tentativa de feminicídio.

A adolescente foi atendida rapidamente pelo SAMU e encaminhada ao hospital, onde passou por cirurgia de emergência. Mesmo com todos os esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos graves.

O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Chopinzinho, onde permanece preso. O caso segue sob investigação.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima. Casos de violência doméstica e sexual podem ser denunciados pelo telefone 180.

As informações são do PP News.