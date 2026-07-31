Sporting x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações

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O Sporting encerra a pré-temporada com amistoso contra o Nottingham Forest nesta sexta-feira. O clube português vem de três vitórias, mas passa por renovação de elenco. Já o Forest, invicto na preparação, terá o desafio de dividir seus jogadores em dois jogos no mesmo dia. Um duelo imprevisível no Estádio Algarve.

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O Sporting recebe o Nottingham Forest nesta sexta-feira, 31, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal. O confronto encerra a programação de pré-temporada do clube português, que estreia oficialmente na temporada 2026/27 diante do Estrela da Amadora, no dia 8 de agosto.

A equipe dirigida por Rui Borges chega embalada por três vitórias consecutivas nos amistosos: 4 a 1 sobre o Celtic, 7 a 0 diante do Strasbourg e 2 a 0 contra o Monaco. Rafael Nel e Jesse Derry marcaram no triunfo mais recente. Apesar do desempenho convincente, o Sporting atravessa um processo de renovação após as saídas de nomes como Francisco Trincão, Morten Hjulmand e Geovany Quenda. Ousmane Diomande também não deve participar da partida, em meio às negociações para uma possível transferência justamente ao Nottingham Forest.

O Forest, agora comandado por Oliver Glasner, ainda não perdeu nesta preparação: venceu Notts County e Blackburn Rovers e empatou com o Vitória de Guimarães. O clube inglês, porém, terá uma dificuldade incomum para administrar o elenco. Cerca de nove horas antes do duelo com o Sporting, outra formação do Forest enfrentará o Portimonense. A divisão dos jogadores entre as duas partidas aumenta a incerteza sobre o time titular.

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Como assistir ao jogo entre Sporting e Nottingham Forest hoje?

Sporting e Nottingham Forest vão se enfrentar nesta sexta, 31, às 15h45 (horário de Brasília), em amistoso de pré-temporada no Estádio Algarve, em Portugal. A partida terá transmissão do Sportynet (na TV e no Youtube).

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Prováveis escalações:

Sporting: João Virgínia; Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves; Rafael Nel. Técnico: Rui Borges.

Nottingham Forest: Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic e Morato; Ola Aina, Nicolás Domínguez, Xaver Schlager e Neco Williams; Gibbs-White e James McAtee; Igor Jesus. Técnico: Oliver Glasner.