Adolescente reage, foge de vizinho e caso de tentativa de estupro termina com prisão em Cascavel, afirma PM

A rápida reação de uma adolescente de 14 anos foi determinante para impedir um crime sexual na tarde desta quarta-feira (8), no Bairro Esmeralda, em Cascavel. O suspeito, um homem de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia.

Conforme informou a tenente Leiliane, a equipe foi acionada por volta das 14h30 para atender uma ocorrência de possível estupro. No endereço, os policiais encontraram a mãe da adolescente e a própria vítima, que relataram como o caso aconteceu.

Segundo a Polícia Militar, a jovem estava em casa apenas com a avó, uma idosa diagnosticada com demência, quando o vizinho pediu ajuda para carregar algumas sacolas. A adolescente concordou em auxiliá-lo, porém, ao perceber que elas eram muito pesadas, disse que não conseguiria carregá-las e que pediria ao padrasto para ajudá-lo quando chegasse à residência.

Ainda de acordo com a oficial, nesse momento o homem agarrou a adolescente, tapou sua boca e a carregou em direção ao quarto da casa dele, localizada ao lado da residência da vítima. Durante o trajeto, ele teria tocado nas partes íntimas da menina.

A adolescente tentou gritar por socorro e resistiu à ação do suspeito. Depois de se debater, conseguiu derrubá-lo, correu para casa, trancou-se em um dos quartos e ligou para a mãe, que acionou imediatamente a Polícia Militar.

Durante o atendimento, a mãe informou aos policiais que, um dia antes, a avó da adolescente já havia contado que teria sido alvo de uma situação semelhante envolvendo o mesmo vizinho. No entanto, devido ao quadro de demência da idosa e por considerarem o relato incomum, os familiares não acreditaram na versão apresentada. Após o episódio desta quarta-feira, os fatos passaram a ser analisados em conjunto.

Segundo a tenente Leiliane, o suspeito alegou sofrer de esquizofrenia, mas não apresentou qualquer documento que comprovasse a condição. Ele foi preso e autuado por estupro