Flamengo pressiona até o fim, mas fica no empate com o São Paulo no Maracanã

No reencontro com a Nação no Maracanã, o Flamengo lutou até o último lance, mas empatou em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira colocou o Mais Querido em vantagem no início do segundo tempo, mas Calleri deixou tudo igual para os visitantes. Nos acréscimos, Samuel Lino chegou a marcar o gol da vitória rubro-negra. No entanto, após revisão do VAR, o lance foi invalidado por impedimento na origem da jogada. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 38 pontos na competição nacional.





O jogo

A partida começou com o São Paulo tendo mais posse de bola no campo ofensivo. Aos poucos, o Flamengo equilibrou as ações, passou a trocar passes com mais qualidade e começou a chegar ao ataque. A primeira grande oportunidade aconteceu aos 18 minutos, quando Samuel Lino encontrou Erick Pulgar, que acertou o travessão.

O time paulista respondeu pouco depois e chegou a balançar as redes com Marcos Antônio, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance e anulou o gol. Aos 33 minutos, Samuel Lino avançou pelo meio e serviu Lorran em profundidade. O meia tentou finalizar de primeira, mas não conseguiu acertar em cheio na bola. Em uma primeira etapa de poucas oportunidades claras, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

O Flamengo voltou melhor para a etapa final e abriu o marcador logo nos primeiros minutos. Lorran cobrou escanteio, Jorginho desviou na primeira trave e Léo Pereira apareceu na pequena área para completar de forma sutil para o fundo das redes: 1 a 0.

Antes mesmo do gol, o goleiro Rafael já havia evitado a vantagem rubro-negra ao fazer grande defesa em uma cabeçada no canto. Aos 22 minutos, o ataque do Mais Querido voltou a levar perigo. Arrascaeta tabelou com Pedro e finalizou de fora da área, obrigando Rafael a fazer mais uma boa intervenção.

Na sequência, porém, o São Paulo chegou ao empate. Calleri subiu mais alto dentro da área e cabeceou sem chances para Rossi: 1 a 1.

Na reta final, o Flamengo pressionou em busca da vitória. Já nos acréscimos, Samuel Lino chegou a marcar o segundo gol rubro-negro, mas o VAR identificou impedimento de Wallace Yan na origem da jogada. O Mais Querido insistiu até o apito final, mas o empate acabou prevalecendo no Maracanã.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araujo) e Samuel Lino; Lorran (Arrascaeta), Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro (Wallace Yan).

Técnico: Leonardo Jardim.

São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell (Sabino); Pablo Maia, Danielzinho (Victor Sá), Marcos Antônio e Luciano (André Silva); Artur (Ferreirinha) e Calleri

Técnico: Dorival Júnior.

Agenda da semana

O Mais Querido volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando enfrenta o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Flamengo 1×1 São Paulo – Campeonato Brasileiro | 20ª rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 26/07/2026 às 18h30

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA), Wendell (SÃO), Calleri (SÃO)

Gols: Léo Pereira (11’/2ºT) e Calleri (24’/2ºT).