Idoso sofre queda dentro de casa e é atendido pelo Siate em Cascavel

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Por Allan Machado
Atualizado em
Um homem de 74 anos precisou de atendimento do Siate após sofrer uma queda dentro de um imóvel na Rua Santo Inácio, no Bairro Brasmadeira, em Cascavel, na noite desta quarta-feira (29).
A equipe de socorro foi acionada para prestar atendimento à vítima, que apresentava um corte na cabeça em decorrência da queda.
Após receber os primeiros socorros no local, o idoso foi avaliado pelos socorristas, mas optou por recusar o encaminhamento ao hospital.
Apesar do ferimento, ele permaneceu no imóvel após o atendimento da equipe do Siate.
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