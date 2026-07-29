Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil

Idoso sofre queda dentro de casa e é atendido pelo Siate em Cascavel

  • Read Time1 min

Share your love

CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil
Idoso sofre queda dentro de casa e é atendido pelo Siate em Cascavel

Por Allan Machado

Atualizado em

Um homem de 74 anos precisou de atendimento do Siate após sofrer uma queda dentro de um imóvel na Rua Santo Inácio, no Bairro Brasmadeira, em Cascavel, na noite desta quarta-feira (29).

A equipe de socorro foi acionada para prestar atendimento à vítima, que apresentava um corte na cabeça em decorrência da queda.

Após receber os primeiros socorros no local, o idoso foi avaliado pelos socorristas, mas optou por recusar o encaminhamento ao hospital.

Apesar do ferimento, ele permaneceu no imóvel após o atendimento da equipe do Siate.

CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias

Home Page – Início

See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados