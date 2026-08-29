Adolescentes capotam caminhonete e são atingidos por caminhão na BR-376 no Paraná

Um grave acidente ocorreu na madrugada deste sábado (29) na BR-376, em Nova Esperança, no norte do Paraná, envolvendo dois adolescentes em uma caminhonete e um caminhão. Segundo informações da Defesa Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos jovens de 16 anos morreu no local e o outro ficou gravemente ferido.

De acordo com a PRF, os adolescentes, moradores de Alto Paraná, estavam retornando para casa quando o condutor perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. A caminhonete parou sobre a pista de rolamento, e logo em seguida um caminhão que seguia na mesma direção não conseguiu desviar, colidindo contra o veículo menor.

Detalhes do acidente

O acidente aconteceu por volta das 3h no km 131 da rodovia. Após o impacto com o caminhão, a caminhonete girou 180 graus e permaneceu bloqueando a pista. O motorista da caminhonete, que também é adolescente, foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Universitário em Maringá.

O passageiro, João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, ficou preso às ferragens e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. O caminhoneiro envolvido no acidente não sofreu ferimentos, e seu nome não foi divulgado.

Outros veículos envolvidos e investigação

Além da caminhonete e do caminhão, um automóvel que havia parado para sinalizar o capotamento acabou sendo atingido de raspão pelo caminhão antes que este colidisse definitivamente com a caminhonete. Nenhum ocupante do carro teve ferimentos.

Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia no local. A PRF informa que não foram encontrados indícios de consumo de bebida alcoólica por parte dos envolvidos na ocorrência. A causa do acidente segue sendo investigada para esclarecimento.

Atendimento de emergência

O atendimento foi prestado por equipes da Brigada Comunitária de Nova Esperança, pela concessionária EPR Paraná e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Perguntas frequentes

Qual foi a causa do acidente?

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle da caminhonete e saiu da pista, capotando. A investigação para identificar as circunstâncias exatas do acidente continua em andamento.

Houve consumo de álcool pelos motoristas envolvidos?

A PRF afirmou que não foram encontrados vestígios ou indícios de consumo de bebida alcoólica pelos envolvidos no acidente.

Qual a condição das vítimas?

O passageiro da caminhonete, João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, morreu no local. O motorista, também adolescente, foi socorrido em estado grave e permanece internado no Hospital Universitário de Maringá.