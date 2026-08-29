Araucária sedia 9º Encontro Estadual de Grupos de Apoio à Adoção em setembro

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Araucária será palco do 9º Encontro Estadual de Grupos de Apoio à Adoção, nos dias 25 e 26 de setembro. Essa edição promove um espaço dedicado ao diálogo, à troca de experiências e à ampliação do conhecimento sobre a adoção, reunindo famílias adotivas, pretendentes, profissionais das áreas jurídica, psicológica, social e educacional, além de integrantes dos grupos de apoio e interessados no tema.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Araucária, o evento terá atividades no Centro de Convivência, na Fazenda Velha, com inscrições gratuitas e abertas on-line.
Com o tema “O Sistema de Garantia de Direitos e a Força dos Grupos de Apoio à Adoção”, o encontro oferece palestras, relatos de experiências, rodas de conversa e momentos culturais. No primeiro dia, estão previstas apresentações culturais do Projeto Garoto Cidadão, palestras com especialistas como Renata Pauliv e o promotor de justiça David Kerber Aguiar, além de diálogo com crianças e adolescentes.
No sábado, a programação inclui exposições do Instituto Schnorr, Grupo Romã sobre adoção inter-racial e Chesed com foco em pós-adoção, finalizando com a elaboração da Carta Magna da Adoção e o anúncio da próxima cidade-sede do evento.
O encontro é uma iniciativa da SMAS e do CMDCA, com o apoio da instituição Reencontro – Apoio à Adoção Consciente, que visa integrar e fortalecer a atuação dos Grupos de Apoio à Adoção (GAAs) no Paraná. A proposta é fomentar a atuação em rede, garantindo a disseminação de informações confiáveis, promovendo assim a adoção legal, segura e responsável.
As inscrições para o 9º Encontro Estadual de Grupos de Apoio à Adoção são gratuitas e devem ser feitas através do site oficial do evento: https://www.even3.com.br/9-encontro-estadual-de-grupos-de-apoio-a-adocao-751187/. O evento acontece na Rua Nossa Senhora dos Remédios, nº 1.073, Fazenda Velha, em Araucária.
O encontro é aberto a famílias adotivas, pretendentes à adoção, profissionais das áreas jurídica, psicológica, social e educacional, integrantes de grupos de apoio e quaisquer pessoas interessadas no tema.
Promover o diálogo, aprendizado e fortalecimento da cultura da adoção, além de fomentar a integração e atuação em rede dos grupos de apoio à adoção no Estado.
As inscrições são gratuitas e estão disponíveis on-line no site oficial do evento.