Mega-Sena acumula em R$ 135 milhões, mas quatro apostas do Paraná acertam a quina e faturam prêmios significativos

Com o prêmio principal da Mega-Sena acumulado em R$ 135 milhões, apostadores do Paraná comemoram o acerto da quina e garantem valores importantes

O sorteio do concurso 3039 da Mega-Sena, realizado neste domingo, trouxe resultados expressivos para quatro apostas feitas no estado do Paraná. Embora ninguém tenha conseguido acertar as seis dezenas sorteadas, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso.

Os ganhadores paranaenses conseguiram acertar cinco números, garantindo uma premiação que varia conforme a quantidade de dezenas jogadas em cada bilhete. O valor total acumulado para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, atingiu a marca de R$ 135 milhões.

Conforme informações divulgadas sobre o último sorteio, o interesse pela modalidade segue em alta entre os brasileiros que buscam a sorte grande. Abaixo, detalhamos como foi a distribuição dos prêmios e o que você precisa saber sobre as próximas apostas.

Detalhes das apostas premiadas no Paraná

As apostas que acertaram a quina foram registradas nas cidades de Curitiba e Quatro Barras, na Região Metropolitana da capital. Os prêmios variaram entre R$ 45.932,28 e R$ 91.864,56, dependendo da aposta realizada pelos ganhadores.

Em Curitiba, uma aposta simples de sete números, feita na A Municipal Loterias, faturou R$ 91.864,56. Outras duas apostas simples, de seis números cada, foram premiadas com R$ 45.932,28, sendo uma feita pela internet e outra na lotérica A Premiada Loterias.

Já na cidade de Quatro Barras, uma aposta de sete números, realizada na Loterias Califórnia LTDA, também garantiu o prêmio de R$ 91.864,56. As dezenas sorteadas no concurso foram 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

Como participar dos próximos sorteios da Mega-Sena

Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso, a Mega-Sena realiza três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 21h. A aposta mínima, composta por seis números, custa R$ 6.

É possível realizar o jogo em qualquer casa lotérica credenciada pelo país ou através dos canais digitais. O internet banking da Caixa Econômica Federal, o site oficial ou o aplicativo das Loterias Caixa são os meios mais práticos para apostar pelo celular ou computador.

Vale lembrar que, conforme as regras da Caixa, é obrigatório ter mais de 18 anos de idade para concorrer aos prêmios. Quanto mais números você marcar no volante, maior será o valor da aposta e, consequentemente, maiores as chances de faturar.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual o valor do prêmio principal acumulado?

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo sorteio.

2. Quais foram as dezenas sorteadas no concurso 3039?

As dezenas sorteadas foram: 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

3. Onde as apostas premiadas no Paraná foram feitas?

As apostas foram realizadas em Curitiba, na A Municipal Loterias e A Premiada Loterias, além de uma aposta via internet, e em Quatro Barras, na Loterias Califórnia LTDA.

4. Qual o valor mínimo para apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima, que contempla seis números, tem o custo de R$ 6.

5. É possível apostar pela internet?

Sim, é possível apostar pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, ou pelo internet banking da Caixa Econômica Federal.