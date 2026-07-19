Adriana flagra traição de Ademir e inicia vingança contra advogado

A vingança de Adriana (Leticia Colin) ganhará fôlego, nas próximas semanas, em “Quem ama cuida“. Decidida a desmascarar Ademir (Dan Stulbach), a fisioterapeuta conseguirá um emprego na equipe de limpeza da associação de advogados usando uma identidade falsa. Durante a “missão”, ela acompanhará discretamente a rotina do criminalista e acabará testemunhando um momento comprometedor: o advogado aos beijos com a secretária, Suely (Julia Stockler).

O flagrante confirmará as suspeitas de que Ademir mantém um relacionamento extraconjugal, traindo a esposa, Dora (Mariana Ximenes). A descoberta fará Adriana enxergar uma nova oportunidade para atingir o rival. Ela voltará sua atenção para Suely, que acabará dispensada do emprego, e perceberá que a ex-funcionária pode ser a chave para revelar outros segredos do advogado.

A partir desse momento, a mocinha deixará de agir apenas por emoção. Passará, então, a investigar cuidadosamente o passado e os hábitos daquele que considera um dos principais responsáveis por sua condenação injusta, transformando sua busca por justiça numa operação mais estratégica.

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Corinthia Mes