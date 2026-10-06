Advogado de um dos sete acusados no caso Cornell pede que promotora especial Letitia James se afaste por comentários públicos

Advogado diz que post de 28 de setembro de James põe em dúvida “integridade e independência” da investigação; governadora Hochul a nomeou promotora especial

O advogado que representa um dos sete homens processados em uma ação ligada a uma suposta agressão sexual em Cornell University pediu que a promotora especial nomeada para o caso, Letitia James, se afaste da investigação devido a comentários públicos feitos por ela antes da nomeação.

O pedido cita uma publicação de 28 de setembro em que James escreveu que “o que esta jovem foi forçada a suportar é horrível e inaceitável” e disse a sobreviventes: “nós estamos com vocês”. Segundo o advogado, esses comentários lançam dúvidas sobre a “integridade e independência” do inquérito.

Pedido e justificativa do advogado

Em declaração enviada ao parceiro da BBC nos EUA, a CBS News, o advogado afirmou que os comentários criam um questionamento evitável sobre a investigação e pediu recusa voluntária da promotora. Na declaração, ele disse: “This is not an accusation that Attorney General James is corrupt, acting in bad faith or incapable of performing her duties professionally.”

O advogado também afirmou: “Nor am I suggesting that a court has determined that she is legally disqualified. The point is much narrower: an avoidable question now hangs over this investigation, and voluntary recusal would remove it.” Essas frases foram divulgadas segundo BBC.

Nomeação e reação oficial

A governadora Kathy Hochul nomeou Letitia James como promotora especial para investigar as acusações e a resposta inicial das autoridades e da universidade ao caso. Questionada sobre a imparcialidade durante entrevista coletiva, Hochul afirmou que James “seguirá os fatos”, examinando as provas e agindo conforme elas indicarem.

A BBC informou ter procurado a Cornell University por comentário.

Contexto do caso

As alegações descritas em processo contra sete homens e contra a universidade têm gerado protestos no campus em Nova York, com centenas de estudantes e docentes reunidos em manifestações, segundo a BBC. A acusadora, identificada no processo como Jane Doe, afirma ter sido drogada e estuprada por várias horas em uma festa de fraternidade em outubro de 2024.

De acordo com reportagens da mídia dos EUA citadas pela BBC, o corpo docente de Cornell deve votar na próxima semana uma moção de desconfiança contra a administração da universidade; uma maioria seria, conforme a cobertura, um gesto simbólico apontando descontentamento e pressionando a liderança a tomar providências.