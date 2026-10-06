Morre Jim Bakker, televangelista americano envolvido em escândalo e condenado por fraude, aos 86 anos

Segunda esposa Lori Bakker anunciou a morte; fundador do programa The PTL Club construiu império televisivo que ruiu nos anos 1980, segundo a BBC

A família não especificou a causa da morte, de acordo com a BBC.

Ascensão e império televisivo

Jim Bakker e sua então mulher, Tammy Faye, lançaram o programa The PTL Club em 1974. Em seu auge, o programa chegou a atrair cerca de 13 milhões de espectadores por dia, segundo a BBC. O casal construiu uma operação que chegou a empregar 2.000 pessoas e incluiu o complexo de entretenimento Heritage USA, com 2.300 acres (aproximadamente 930 hectares) em Fort Mill, Carolina do Sul.

O império também ficou conhecido pelo estilo de vida ostentoso do casal, que incluía jatos particulares, várias casas, carros de luxo, joias e até um canil climatizado, conforme relatado pela BBC.

Escândalo, acusações e condenação

O declínio da influência de Bakker começou no final dos anos 1980, quando vieram à tona detalhes de um encontro sexual em 1980 com a então secretária da igreja, Jessica Hahn. A BBC relata que Hahn recebeu um pagamento de US$ 265.000 feito com fundos do ministério. Após as revelações, Bakker foi destituído de credenciais ministeriais e renunciou ao PTL em 1987.

Jessica Hahn acusou Bakker de agressão sexual — acusação que ele negou, alegando que o encontro foi consensual, conforme a BBC. Em 1989, Bakker foi condenado por 24 crimes relacionados a fraude por correio e telefone e conspiração em um esquema ligado ao parque temático, e cumpriu mais de quatro anos de prisão.

Vida pessoal e retorno à mídia

Tammy Faye permaneceu ao lado de Bakker durante o processo, mas divorciou-se dele em 1992, enquanto ele cumpria pena. Tammy Faye morreu de câncer em 2007, segundo a BBC. Após deixar a prisão em 1994, Bakker escreveu um livro intitulado I Was Wrong, casou-se com Lori em 1998 e, segundo a BBC, retomou atividades midiáticas: lançou um novo ministério televisivo em 2003 e começou a gravar The Jim Bakker Show em 2008.

As informações deste texto foram apuradas com base em reportagem de Richard Frost publicada pela BBC em 6 de outubro de 2026.