Como estão as disputas para governador nos seis estados e no DF que vão ao segundo turno

Seis estados e o Distrito Federal retornam às urnas em 25 de outubro; cenário inclui casos de candidatos do Senado e decisão sobre a candidatura de Garotinho no RJ

Seis estados e o Distrito Federal irão voltar às urnas em 25 de outubro para definir o resultado das eleições para governador. De acordo com a Agência Estado, veiculada pelo CGN, as disputas do primeiro turno deixaram cenários variados, com algumas lideranças próximas da maioria e outros resultados muito disputados.

No Rio de Janeiro, a necessidade do segundo turno pode ser alterada por decisões judiciais sobre a candidatura do terceiro colocado, Anthony Garotinho. segundo CGN, Garotinho desistiu de recorrer contra o indeferimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o TSE pediu ao Ministério Público que se manifeste em até dois dias sobre a desistência.

Estados e principais resultados do primeiro turno

Acre: A governadora Mailza Assis (PP), que tenta a reeleição, liderou o primeiro turno com 49,76% dos votos. O Senado Alan Rick (Republicanos) ficou em segundo, com 32,27%.

Amazonas: O Senado Omar Aziz (PSD) obteve 40,63% dos votos no primeiro turno, enquanto Maria do Carmo (PL) alcançou 24,49%.

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) teve 49,65% dos votos no primeiro turno; o atual governador Ricardo Ferraço (MDB) alcançou 34,06%.

Rio de Janeiro: Até o momento há projeção de segundo turno entre Douglas Ruas (PL), que obteve 49,27%, e Eduardo Paes (PSD), com 42,76%. A situação pode mudar dependendo do desfecho do processo sobre a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos); conforme a Agência Estado, ele renunciou ao recurso contra o indeferimento e o TSE solicitou manifestação do Ministério Público.

Rio Grande do Norte: A disputa ficou apertada: Allyson Bezerra (União Brasil) teve 36,94% dos votos, e Cadu do Lula (PT) alcançou 36,16%.

Tocantins: A senadora Professora Dorinha (União Brasil) saiu à frente com 45,52% dos votos, seguida por Vicentinho Júnior (PSDB), com 43,94%.

Distrito Federal: A atual governadora Celina Leão (PP) teve 49,93% dos votos; Leandro Grass (PT) obteve 34,47%.

Data e contexto eleitoral

O segundo turno está marcado para 25 de outubro, quando eleitores desses estados e do Distrito Federal voltarão às urnas para escolher os governadores. As informações sobre percentuais e candidaturas são da Agência Estado, publicadas no CGN.