Agenda de empresas: Lucro da Cury sobe 14%; ganho da B3 soma R$ 1,69 bi | Empresas

A Cury, incorporadora especializada no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), reportou no segundo trimestre um lucro líquido de R$ 270,5 milhões, crescimento de 14,3% sobre o mesmo período de 2025. A teleconferência será realizada às 10h.

A Vamos, empresa do grupo Simpar que atua na locação de máquinas e caminhões, registrou lucro líquido de R$ 101,1 milhões no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 9% na comparação anual. A teleconferência será realizada às 11h.

A B3 viu o lucro atribuído a acionistas crescer 28% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 1,69 bilhão. A teleconferência será realizada às 11h.

A incorporadora Direcional obteve no segundo trimestre um lucro líquido de R$ 201,6 milhões, avanço de 9,7% sobre o mesmo período de 2025. A teleconferência será realizada às 9h.

A Taesa registrou lucro líquido de R$ 206,8 milhões no segundo trimestre de 2026, em queda de 28,5% na comparação anual. A teleconferência será realizada às 11h.

O conselho da transmissora de energia aprovou a distribuição de proventos no total de R$ 206,7 milhões com base no lucro distribuível apurado em 30 de junho de 2026 (resultado do segundo trimestre).

A Frasle Mobility registrou um lucro líquido de cerca de R$ 88 milhões no segundo trimestre de 2026, representando uma melhora de 82,1% frente ao resultado do mesmo trimestre do ano passado. A teleconferência será realizada às 11h.

A Armac, do ramo de locação de máquinas e logística, registrou lucro líquido de R$ 7,6 milhões no segundo trimestre de 2026, revertendo prejuízo líquido de R$ 6,7 milhões no segundo trimestre de 2025. A teleconferência acontece às 9h.

A fabricante de pás eólicas Aeris Energy reportou um prejuízo líquido de R$ 152 milhões no segundo trimestre. O valor representa uma redução de 4,8% ante o prejuízo reportado um ano antes, de R$ 159,8 milhões. A teleconferência será realizada às 10h.

A Blau Farmacêutica fechou o segundo trimestre com um lucro líquido de R$ 56 milhões, 12% abaixo do valor registrado há um ano. A teleconferência será realizadaàs 11h.

A Brisanet fechou o segundo trimestre com um lucro líquido de R$ 26 milhões. O valor é mais de quatro vezes superior aos R$ 6,2 milhões registrados há um ano. A teleconferência será realizada às 9h.

A fabricante de armas Taurus apresentou um lucro líquido de R$ 97,4 milhões no segundo trimestre de 2026, sendo 193,4% superior ao ganho de R$ 33,2 milhões reportado um ano antes. A teleconferência será realizada às 8h.

A Vitru Educação registrou um lucro líquido de R$ 105,6 milhões no segundo trimestre de 2026, representando uma piora de 17% na comparação anual. A teleconferência será realizada às 10h.

A CSU Digital registrou lucro líquido de R$ 20,1 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 0,3% no trimestre e de 15,2% em relação a um ano antes. A teleconferência será realizada às 15h.

A empresa de tecnologia e soluções de pagamento Bemobi registrou lucro líquido ajustado de R$ 45,2 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 30,1% na comparação anual. A teleconferência será realizada às 10h.

A incorporadora Helbor registrou no segundo trimestre um lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 583 mil, ante R$ 1,64 milhão obtidos no mesmo período de 2025. A teleconferência será realizada às 11h.

A Espaçolaser registrou um prejuízo de R$ 5,6 milhões no segundo trimestre de 2026, revertendo o lucro de R$ 2,6 milhões apresentado no mesmo período de 2025. A teleconferência será realizada às 11h.

A Motiva registrou tráfego de 132,6 milhões de veículos em julho nas rodovias que opera, 32,1% acima do reportado no mesmo mês do ano passado.

O ex-CEO da Americanas Sergio Rial e os acionistas de referência da rede varejista, Paulo Lemann, Beto Sicupira e Eduardo Saggioro, podem ter suas movimentações financeiras monitoradas, mesmo após a Justiça suspender o bloqueio seus bens.

A Oi informou que ainda não concluiu a elaboração e a revisão de suas informações financeiras, em função dos “impactos relevantes” decorrentes do processo de recuperação judicial e do andamento dos processos competitivos para alienação de ativos já anunciados ao mercado.

A Axia Energia informou que os acionistas detentores de ações preferenciais Classe C (PNC) poderão solicitar a conversão desses papéis em ações ordinárias entre os dias 12 e 14 de agosto de 2026.

Nesta quarta-feira (12), o Banco Pine divulgará seus resultados do segundo trimestre, antes da abertura do mercado.

Após o fechamento do pregão, divulgarão seus balanços Americanas, Azzas 2154, Banco do Brasil, Cogna, Copasa, CSN, CSN Mineração, CVC, Desktop, Eneva, Equatorial, GPS, Grupo Casas Bahia, Hapvida, Kepler Weber, Log-In, Mahle Metal Leve, Mater Dei, Moura Dubeux, Melnick, Minerva, MRV, Multi, Oncoclínicas, Plano&Plano, Positivo, Qualicorp, Rede D’Or, Rumo, Sabesp, Ser Educacional, Simpar, SLC Agrícola, Suzano, Track&Field e Ultrapar.