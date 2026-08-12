Araucária registra avanço no Ideb 2025 com melhor média da história no ensino municipal

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 indicam um salto significativo na qualidade do ensino municipal de Araucária. Conforme dados da Secretaria Municipal de Educação (SMED), o município alcançou a melhor média geral da sua história, subindo de 5,9 em 2023 para 6,5 em 2025.

Esse avanço reflete diretamente na avaliação do desempenho dos alunos em português e matemática, além da taxa de aprovação escolar. O Ideb é referência nacional para medir a qualidade da educação pública, sendo que uma nota acima de 6,0 já é considerada boa conforme padrões nacionais.

Escolas com notas de excelência ampliam participação no Ideb

Além da média geral elevada, Araucária destaca oito escolas municipais que superaram a marca de 7,0 no índice, demonstrando alta performance em diferentes regiões da cidade. A Escola Municipal Professora Silda Sally Wille Ehlke, localizada no Iguaçu, manteve sua liderança com nota 7,8 em 2025, aumento em relação ao 7,5 registrado em 2023.

Outras unidades também registraram melhorias expressivas entre 2023 e 2025:

Escola Rosa Picheth (Guajuvira): de 5,7 para 7,7

Escola Marcelino Luiz de Andrade (Capela Velha): de 6,3 para 7,2

Escola João Sperandio (Rio Abaixinho): de 5,7 para 7,2

Escola Prefeito Alderico Zanardini Ozório (Estação): de 6,5 para 7,2

Escola Professora Ceci Sueli da Silva Cantador (Jardim Alvorada): de 6,2 para 7,1

Escola Arnaldo Maia (Thomaz Coelho): de 6,2 para 7,0

Escola Professora Andréa Maria Scherreier Dias (Tietê): de 6,2 para 7,0

Secretaria de Educação vê desempenho como estímulo para novos avanços

A Secretaria Municipal de Educação avaliou que os números revelam um salto importante na qualidade do ensino de Araucária, sem que nenhuma escola tenha registrado retração na nota em relação ao ciclo anterior. A pasta destaca o papel dos profissionais da educação, dos pais e dos estudantes nesse resultado, e manifesta ânimo para garantir progressos contínuos na aprendizagem do 1º ao 5º ano.

Importância do Ideb como referência nacional para educação

O Ideb é calculado desde 2007 e serve como termômetro da qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras, combinando desempenho em avaliações externas do SAEB com a taxa de aprovação escolar. O crescimento consistente de Araucária no índice sinaliza a consolidação de políticas públicas focadas na melhoria da educação municipal.

Perguntas frequentes

O que representa o avanço no Ideb para Araucária?

Significa a melhoria da qualidade do ensino municipal, refletindo melhores resultados em português, matemática e aprovação escolar, com a maior média histórica da cidade.

Quantas escolas municipais de Araucária atingiram nota acima de 7,0 em 2025?

Oito escolas da rede municipal alcançaram nota superior a 7,0, um aumento significativo em relação a 2023, quando apenas uma escola tinha essa pontuação.

Qual é a escola municipal com maior nota no Ideb 2025 em Araucária?

A Escola Municipal Professora Silda Sally Wille Ehlke, localizada no Iguaçu, obteve a maior nota da rede, 7,8 em 2025.