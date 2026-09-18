Agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira 18: veja os compromissos de campanha de cada candidato

A agenda de campanha dos presidenciáveis nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, é marcada por uma intensa movimentação em diversos estados do país.

Os candidatos à presidência da República intensificam suas atividades de campanha nesta sexta-feira, 18, com uma série de compromissos que incluem debates, entrevistas exclusivas e atos diretos com o eleitorado em diferentes regiões do Brasil. A programação reflete a estratégia de cada postulante ao cargo para ampliar o alcance de suas propostas.

De acordo com informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, o cronograma desta data específica contempla desde participações em transmissões ao vivo em plataformas digitais até visitas presenciais a centros comerciais, áreas rurais e projetos sociais, visando um contato mais próximo com a realidade de diferentes setores da sociedade.

Abaixo, detalhamos as atividades planejadas pelos presidenciáveis para o dia de hoje, observando a diversidade de abordagens adotadas por cada candidatura na busca pelo voto dos brasileiros.

Destaques das agendas dos candidatos

Entre os compromissos de destaque, Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) Participa de um debate ao vivo no canal do YouTube do Metrópoles. Já Clariana Barão (DC) cumpre agenda em Pernambuco, visitando a feira de artesanato e o bairro Alto do Moura, em Caruaru.

Edmilson Costa (PCB) dedica o dia à cidade de São José do Rio Preto, com ações de panfletagem no calçadão às 11h e no terminal urbano às 17h. Por sua vez, Flávio Bolsonaro (PL) concede entrevista ao Jornal da Record, enquanto Hertz Dias (PSTU) realiza visita ao projeto social PZR Fábrica de Talentos, no Morro dos Prazeres.

No campo das agendas políticas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem presença confirmada, às 19h, no ato Brasil Pronto pra Mais, que ocorrerá na Rua Dom Pedro II, no centro de Guarulhos. Já Renan Santos (Missão) percorre o Rio Grande do Sul, com paradas em Gramado, na Rua Torta às 14h, e em Porto Alegre, na PUC RS às 18h30 e no CTG Vaqueano da Tradição às 20h.

Outros compromissos e ausências

Ronaldo Caiado (PSD) participa da sabatina do programa Café com a Gazeta e mantém reunião com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rui Costa Pimenta (PCO) concede entrevista à TV 247 às 13h, e Wilson Grassi (Democrata) atende o jornal O Tempo, de Minas Gerais.

Até o fechamento desta reportagem, a Empresa Brasil de Comunicação informou que o candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não havia divulgado uma agenda pública de campanha para esta sexta-feira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde é possível acompanhar o debate com Augusto Cury, Romeu Zema e Samara Martins?

O debate será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Metrópoles no YouTube.

2. Qual é a agenda de Luiz Inácio Lula da Silva para hoje?

O candidato participa, às 19h, do ato Brasil Pronto pra Mais, localizado na Rua Dom Pedro II, no centro de Guarulhos.

3. Existe algum candidato que não informou a agenda pública hoje?

Sim, conforme a fonte consultada, o candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou compromissos públicos até o momento da publicação.

4. Quais atividades de campanha Renan Santos realizará no Rio Grande do Sul?

Ele realizará uma carreata com paradas na Rua Torta em Gramado (14h), na PUC RS em Porto Alegre (18h30) e no CTG Vaqueano da Tradição em Porto Alegre (20h).

5. Onde o candidato Edmilson Costa realizará panfletagem nesta sexta-feira?

O candidato estará em São José do Rio Preto, realizando panfletagem no calçadão às 11h e no terminal urbano às 17h.