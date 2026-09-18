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Programa que trata dos principais ilícitos eleitorais, como compra de votos e assédio, inicia série especial sobre as eleições 2026

Programa que trata dos principais ilícitos eleitorais, como compra de votos e assédio, inicia série especial sobre as eleições 2026

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Programa que trata dos principais ilícitos eleitorais, como compra de votos e assédio, inicia série especial sobre as eleições 2026
Programa que trata dos principais ilícitos eleitorais, como compra de votos e assédio, inicia série especial sobre as eleições 2026
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Nesta semana, o MP no Rádio inicia uma série especial voltada às eleições de 2026. O primeiro programa da série trata dos principais ilícitos eleitorais, como compra de votos, assédio eleitoral e uso da máquina pública em campanha, entre outros. O entrevistado é o servidor público Guilherme França e Silva, assessor jurídico na Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná.

Acesse o programa:

• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Controle social do SUS – Na semana anterior, o tema do MP no Rádio foi o controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). O Promotor de Justiça Márcio Soares Berclaz, falou, entre outros pontos, sobre a importância da participação popular nos Conselhos de Saúde e explicou como é possível tomar parte nas decisões relacionadas às políticas públicas nessa área.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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