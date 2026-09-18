Desaparecimento de Amabily chega ao 6º dia em Cafelândia

A adolescente Amabily Keila Godoes, de 15 anos, chega ao sexto dia desaparecida em Cafelândia, no Oeste do Paraná. Até o momento, a família continua sem informações sobre o paradeiro da jovem.

Amabily desapareceu na madrugada do último sábado (12), por volta das 2h15, e teria sido vista inicialmente na região do Novo Horizonte.

Segundo informações repassadas pela família, o último registro conhecido aponta que ela teria sido vista na região da Penha, usando calça jeans clara, moletom vermelho e jaqueta bege clara.

Familiares e autoridades seguem mobilizados na busca por informações que possam ajudar a localizar a adolescente.

Qualquer informação que possa contribuir com a localização de Amabily deve ser comunicada às autoridades.

Cafelândia 24h segue acompanhando o caso.

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