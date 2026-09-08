Agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira, 8 de setembro: veja o cronograma completo de campanha

Acompanhe os compromissos oficiais e a rotina de campanha dos presidenciáveis nesta terça-feira, dia 8 de setembro, em diversos Estado brasileiros

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira, 8 de setembro, segue movimentada com uma série de entrevistas, reuniões com apoiadores e Visita técnicas estratégicas. Os candidatos buscam ampliar o diálogo com eleitores e lideranças locais em diferentes regiões do país, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

Enquanto alguns postulantes ao cargo máximo do Executivo focam em sabatinas em grandes veículos de comunicação, outros optam por encontros diretos com a população. É importante notar que a ordem de apresentação dos nomes segue um rodízio diário em ordem alfabética.

Abaixo, detalhamos as atividades programadas para cada um dos candidatos que possuem eventos públicos confirmados em suas agendas oficiais de campanha para o dia de hoje.

Destaques das agendas de campanha

Renan Santos (Missão) inicia o dia com uma sabatina na Jovem Pan, às 8h, em São Paulo, seguida de entrevista a Paulo Mathias TV às 9h30. Já Romeu Zema (Novo), acompanhado de seu vice Girão, participa de reunião com a Abert em Brasília às 17h30.

Ronaldo Caiado (PSD) dedica sua manhã a uma visita ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem), às 10h30, e encontra lideranças em Jaguariúna ao meio-dia. Rui Costa Pimenta (PCO) participa do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária, às 13h, e encerra o dia em entrevista ao canal do Galo Preto às 20h.

Samara Martins (UP) tem um roteiro intenso em Brasília, com sabatina no Correio Braziliense às 14h, entrevista ao portal Metrópoles às 17h e uma caminhada na Rodoviária do Plano Piloto às 18h. Wilson Grassi (Democrata) cumpre agenda de entrevistas e sabatina, enquanto Augusto Cury (Avante) e seu vice, Júlio Delgado, cumprem compromissos de mídia.

Informações adicionais sobre os candidatos

A candidata Clariana Barão (DC) cumpre agenda de rádio em Rondonópolis (MT) e Vinhedo (SP). O candidato Edmilson Costa (PCB) encontra-se em Lisboa, Portugal, para tratar de pautas da secretaria-geral do partido. Hertz Dias (PSTU) foca suas ações no interior de São Paulo, incluindo Visita a ocupações e panfletagem em Centro educacionais.

Vale ressaltar que os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não possuem compromissos públicos de campanha registrados para esta terça-feira. Acompanhar a movimentação dos presidenciáveis é essencial para entender as estratégias de cada frente política na corrida eleitoral.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a agenda

1. Todos os presidenciáveis possuem agenda pública hoje? Não, os candidatos Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva não têm eventos de campanha na agenda pública desta terça-feira.

2. Onde o candidato Edmilson Costa está cumprindo agenda? O candidato está em Lisboa, Portugal, cumprindo compromissos da secretaria-geral do PCB.

3. Como é definida a ordem da agenda dos candidatos? A divulgação segue um critério de rodízio diário organizado em ordem alfabética.

4. Quem participa da reunião com a Abert nesta terça? O candidato Romeu Zema (Novo) e seu vice, Girão, têm reunião agendada com a associação às 17h30 em Brasília.

5. Samara Martins realizará algum evento de rua hoje? Sim, a candidata da UP realizará uma caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, às 18h.