Ciclista de 19 anos fica ferido após ser atingido por Gol em Cascavel

Acidente na PRc-467 na noite de 8 de setembro de 2026: Siate e Corpo de Bombeiros atenderam o jovem, que foi levado à UPA Brasília.

Um ciclista de 19 anos ficou ferido em Cascavel e precisou de atendimento do Siate após ser atingido por um Gol no início da noite desta terça-feira (8), segundo o CGN.

De acordo com o CGN, o automóvel iniciava uma manobra para acessar a via marginal quando atingiu a bicicleta que seguia pela rodovia; o jovem recebeu os primeiros socorros no local.

Ciclista ferido em Cascavel: como ocorreu

Segundo o CGN, o Gol trafegava pela PRc-467 e começou a manobra para acessar a via marginal. Durante o deslocamento, o veículo colidiu com a bicicleta que seguia pela rodovia.

Atendimento e encaminhamento

O Siate e uma equipe do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. Foram identificadas contusões na perna direita, no braço direito e na região do quadril. Após os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado à UPA Brasília para atendimento médico, conforme o CGN.