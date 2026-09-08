Ciclista de 19 anos fica ferido após ser atingido por Gol em Cascavel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um ciclista de 19 anos ficou ferido em Cascavel e precisou de atendimento do Siate após ser atingido por um Gol no início da noite desta terça-feira (8), segundo o CGN.
De acordo com o CGN, o automóvel iniciava uma manobra para acessar a via marginal quando atingiu a bicicleta que seguia pela rodovia; o jovem recebeu os primeiros socorros no local.
Segundo o CGN, o Gol trafegava pela PRc-467 e começou a manobra para acessar a via marginal. Durante o deslocamento, o veículo colidiu com a bicicleta que seguia pela rodovia.
O Siate e uma equipe do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. Foram identificadas contusões na perna direita, no braço direito e na região do quadril. Após os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado à UPA Brasília para atendimento médico, conforme o CGN.