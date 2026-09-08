Projeção do PIB 2026 sobe de 1,92% para 1,93%, diz Focus

Mediana do Focus para a projeção do PIB 2026 passou de 1,92% para 1,93%; Banco Central prevê 2,0% no RPM do 2º trimestre

Publicado em 08/09/2026 às 09:30, segundo a Agência Estado por meio do CGN, a mediana do relatório Focus para a projeção do PIB 2026 subiu de 1,92% para 1,93%. Um mês antes, a mediana registrada era de 1,98%.

O mercado permanece ligeiramente abaixo da estimativa do Banco Central, que no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre projetou crescimento de 2,0% para 2026. Entre as projeções mais recentes — 32 atualizadas nos últimos cinco dias úteis — a estimativa intermediária para 2026 passou de 1,91% para 1,89%.

Projeção do PIB 2026 no Focus e variações recentes

A mediana geral do Focus considerou a leve alta para 1,93%, enquanto a amostra restrita de 32 projeções, mais sensível a novidades, apontou recuo para 1,89%. Esses dados foram divulgados pela Agência Estado e repercutidos pelo CGN na publicação de 8 de setembro de 2026.

Projeções para os anos seguintes

Para 2027, a mediana do Focus permaneceu em 1,50% pela terceira semana consecutiva; há um mês estava em 1,52%. A previsão para 2028 caiu de 1,98% para 1,96%. Para 2029, a mediana ficou em 2,00%, repetindo-se pela 77ª semana.

Comparação com o Banco Central

O Relatório de Política Monetária do segundo trimestre do Banco Central estima crescimento de 2,0% para 2026, valor ligeiramente acima da mediana do Focus. As diferenças entre as estimativas do mercado e do BC foram explicitadas na cobertura da Agência Estado Publicado pelo CGN.