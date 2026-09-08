Agenda dos presidenciáveis no 7 de Setembro

Presidenciáveis marcam presença em atos da Independência e definem estratégias de campanha pelo Brasil

A segunda-feira, 7 de setembro, foi marcada por uma intensa movimentação dos candidatos à Presidência, que aproveitaram o feriado da Independência do Brasil para realizar atos, entrevistas e agendas políticas. As atividades ocorreram em diferentes estados, refletindo as prioridades de cada campanha nesta fase da disputa eleitoral.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil (EBC), a agenda dos postulantes ao cargo incluiu desde a participação em desfiles cívicos e o tradicional Grito dos Excluídos até a divulgação de mensagens em vídeo e visitas a projetos sociais. Cada candidato buscou reforçar suas propostas e dialogar com seus eleitores em um dia simbólico para o país.

A seguir, detalhamos como foi a rotina de cada presidenciável, destacando as principais pautas defendidas e os locais visitados pelos concorrentes ao Palácio do Planalto durante este feriado nacional.

Atos em São Paulo e pautas de segurança

A Avenida Paulista, em São Paulo, foi o principal ponto de encontro de diversos presidenciáveis. Flávio Bolsonaro (PL) participou de ato em frente ao Masp, onde prometeu ser radical contra facções criminosas, defendendo a classificação como narcoterroristas e a redução da maioridade penal. No mesmo local, Romeu Zema (Novo) realizou ato e defendeu mudanças na indicação de ministros para tribunais superiores, sugerindo nomes com mais de 60 anos e trajetória acadêmica.

Também na capital paulista, Clariana Barão (DC) participou de manifestação na Avenida Paulista, defendendo a ampliação da presença feminina na política, enquanto Renan Santos (Missão) esteve no Obelisco do Parque do Ibirapuera, onde pediu punições mais rígidas, como prisão, para ministros do STF.

Grito dos Excluídos e propostas sociais

O Grito dos Excluídos reuniu candidatos com pautas voltadas aos trabalhadores e à soberania nacional. Hertz Dias (PSTU) participou do ato em Cajamar, enfatizando a necessidade de enfrentar o imperialismo e controlar as riquezas do país. Já Rui Costa Pimenta (PCO) esteve no ato em São Paulo, reiterando propostas como a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais e o controle estatal da Petrobras.

Em outras regiões, Samara Martins (UP) visitou a Ocupação Welfesom Alves, em Belém, no Pará, reforçando a importância da dignidade do povo. Em Goiânia, Ronaldo Caiado (PSD) acompanhou o desfile do 7 de Setembro, declarando que seu foco será o combate ao crime organizado para garantir a liberdade dos cidadãos.

Agenda internacional, mensagens e tecnologia

Nem todos os candidatos realizaram atos presenciais no Brasil. Edmilson Costa (PCB) cumpriu agenda da secretaria-geral do partido em Lisboa, Portugal. Enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve agenda pública de campanha registrada para este feriado.

O candidato Wilson Grassi (Democrata) optou por uma mensagem em vídeo, focando na causa animal e na gestão integrada da saúde. Por fim, Augusto Cury (Avante) esteve no Rio de Janeiro, em Copacabana, onde prometeu financiar 10 milhões de microempresas e criar o Banco do Empreendedor para apoiar a economia nas comunidades.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Todos os presidenciáveis tiveram agenda pública no dia 7 de Setembro? Não, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não realizou agenda pública de campanha na segunda-feira.

2. Onde ocorreu a maioria dos atos dos candidatos? A cidade de São Paulo concentrou a maior parte das manifestações, especialmente na Avenida Paulista e no Parque do Ibirapuera.

3. Quais foram as propostas mais comuns para o Judiciário? Candidatos como Flávio Bolsonaro e Renan Santos defenderam medidas rigorosas contra ministros do STF, enquanto Romeu Zema propôs mudanças nos critérios de indicação para tribunais superiores.

4. Algum candidato realizou agenda fora do Brasil? Sim, o candidato Edmilson Costa (PCB) cumpriu compromissos da secretaria-geral do seu partido em Lisboa, Portugal.

5. Quais temas sociais foram destaque nas agendas? Temas como o combate à criminalidade, direitos dos trabalhadores, proteção animal e fomento ao microempreendedorismo foram os principais focos dos discursos dos candidatos durante o feriado.